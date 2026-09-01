Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde zirvede, ama kötü anlamda
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların yaş ortalamaları dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. 28,1 yaş ortalamasına sahip Fenerbahçe, turnuvanın güncel olarak en yaşlı kadrosuna sahip takımı konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlileri 28 yaş ortalamasıyla Inter ve 27,8 ile Napoli takip ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların kadro yaş ortalamaları sıralandı. Ortaya çıkan tabloda Fenerbahçe zirvede yer aldı.
Sarı-lacivertlilerin 33 futbolcudan oluşan kadrosunun yaş ortalaması 28,1 olarak gösterildi. Bu rakam Fenerbahçe'yi organizasyondaki en yüksek yaş ortalamasına sahip takım konumuna getirdi.
FENERBAHÇE ZİRVEDE
Listede Fenerbahçe'nin hemen arkasında İtalya'nın iki önemli kulübü bulunuyor. Inter 28,0 yaş ortalamasıyla ikinci, Napoli ise 27,8 ile üçüncü sırada yer alıyor.
İlk sıralardaki takımların yaş ortalamaları şöyle:
- Fenerbahçe: 28,1
- Inter: 28,0
- Napoli: 27,8
- AEK: 27,7
- Real Betis: 27,5
- Atletico Madrid: 27,0
- Bayern Münih: 26,7
33 FUTBOLCULUK KADRO
Tablodaki verilere göre Fenerbahçe'nin kadrosunda 33 futbolcu bulunuyor. Sarı-lacivertli takımın toplam piyasa değeri ise 298,20 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'de futbolcu başına düşen ortalama piyasa değeri de 9,04 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
AVRUPA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Yaş ortalaması sıralamasında Fenerbahçe; Inter, Napoli, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin üzerinde yer aldı. Listede Arsenal 26,0, Aston Villa 26,3 ve Villarreal 26,1 yaş ortalamasıyla Fenerbahçe'nin altında bulunuyor. Böylece sarı-lacivertliler, mevcut tabloya göre Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı kadrosuna sahip takımı olarak öne çıkıyor.
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