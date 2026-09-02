Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
İstanbul'da yürütülen Cem Küçük soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan İsmail Çanak teslim oldu. "Bildiklerini anlatmak istediğini" beyan eden Çanak, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Cem Küçük soruşturması' kapsamında ifade veren İsmail Çanak'ın "bildiklerini anlatmak" istediği öğrenildi. Çanak, ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Cem Küçük soruşturması' kapsamında, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
FİRARİYDİ, İTİRAFÇI OLDU
Hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli İsmail Çanak teslim oldu. Çanak'ın dosya kapsamında "bildiklerini anlatmak istediğini" beyan ettiği öğrenildi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan İsmail Çanak, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
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