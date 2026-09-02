Melisa Aslı Pamuk'un tek fotoğrafla 91 milyon TL'lik şovu - Son Dakika
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Melisa Aslı Pamuk'un tek fotoğrafla 91 milyon TL'lik şovu

Melisa Aslı Pamuk\'un tek fotoğrafla 91 milyon TL\'lik şovu
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Futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile mutlu bir evliliği olan Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla lüks yaşamını gözler önüne serdi. Güzel oyuncunun poz verdiği 70 milyonluk Lamborghini otomobili, 10 milyonluk Patek Philippe saati, Hermès çantası ve dev pırlanta yüzüğüyle birlikte tek karedaki lüksün toplam değerinin 91 milyon TL'yi bulduğu öne sürüldü.

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla lüks yaşamını gözler önüne serdi. Siyah saten elbisesiyle poz veren oyuncunun; otomobili, saati, çantası ve pırlanta yüzüğünün toplam değerinin yaklaşık 91 milyon TL'yi bulduğu öne sürüldü.

Futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Siyah saten elbisesiyle kamera karşısına geçen Pamuk'un, paylaşımındaki lüks detaylar takipçilerinin gözünden kaçmadı.

GARAJINDAKİ DEV SERVET: 70 MİLYONLUK LAMBORGHINI

Saklambaç'tan Gökhan Kaya'nın haberine göre, Melisa Aslı Pamuk'un içinde poz verdiği aracın özel turuncu-siyah deri iç tasarıma sahip bir Lamborghini Urus olduğu öğrenildi. Lüks otomobilin Türkiye'deki güncel piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon TL olduğu aktarıldı.

Melisa Aslı Pamuk'un tek fotoğrafla 91 milyon TL'lik şovu

BİLEĞİNDEKİ SAAT BİLE BİR SERVET DEĞERİNDE

Fotoğraftaki en dikkat çekici detaylardan biri de ünlü oyuncunun bileğindeki aksesuar oldu. Pamuk'un taktığı Patek Philippe Nautilus pembe altın model saatin, lüks saat piyasasında güncel olarak yaklaşık 10 milyon TL değer taşıdığı ifade edildi.

Melisa Aslı Pamuk'un tek fotoğrafla 91 milyon TL'lik şovu

MİLYONLUK ÇANTA VE DEV PIRLANTA YÜZÜK

Lüks kombinini nadir bulunan bir parça ile tamamlayan güzel oyuncu, ikinci el piyasasında yaklaşık 1 milyon TL değer biçilen Hermès Kelly çantasıyla poz verdi. Fotoğrafın bir diğer parlayan detayı ise Pamuk'un parmağındaki devasa tektaş yüzük oldu. Oval kesim ve yaklaşık 5 ila 7 karat büyüklüğünde olduğu tahmin edilen pırlanta yüzüğün değerinin, taşın kalitesine göre 5 milyon TL ile 9 milyon TL arasında değişebileceği belirtildi.

TEK FOTOĞRAFTA 91 MİLYON TL'LİK GÖSTERİ

Aksesuarlar ve lüks araç üst üste eklendiğinde; otomobil, saat, çanta ve yüzüğün toplam değerinin yaklaşık 91 milyon TL'ye ulaştığı hesaplandı. Ünlü oyuncunun sosyal medyaya damga vuran bu karesi, takipçilerine adeta tek fotoğraf karesinde milyonluk bir lüks şovu sundu.

Melisa Aslı Pamuk, Patek Philippe, Sosyal Medya, Yusuf Yazıcı, Lamborghini, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melisa Aslı Pamuk'un tek fotoğrafla 91 milyon TL'lik şovu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Yunus Gerger Yunus Gerger:
    Çin Malıdır 0 0 Yanıtla
  • Devrim Akcakaya Devrim Akcakaya:
    elalemin parası çenemizi yormasın 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Melisa Aslı Pamuk'un tek fotoğrafla 91 milyon TL'lik şovu - Son Dakika
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