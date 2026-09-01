Pişkin hırsızın talebi pes dedirtti

Çaldığı çantayı iade etmek için aynı mağazaya dönen kadın, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle yakayı ele verdi. Kadın, iş yeri sahipleri tarafından yakalanmasına rağmen bir süre sonra yeniden kaçmayı başardı.

ÇANTAYI ALIP KASAYA UĞRAMADAN ÇIKTI

Olay, 30 Ağustos Pazar günü saat 20.45 sıralarında Kağıthane'nin Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mağazaya giren kadın, giriş bölümünde bulunan çantalardan birini aldı. Ardından kasaya uğramadan ve çantanın ücretini ödemeden mağazadan ayrıldı. Ancak olayın dikkat çeken kısmı yaklaşık 10 dakika sonra yaşandı. Kadın, aldığı çantayla yeniden aynı mağazaya geldi.

"GELİNİM BEĞENMEDİ" DEYİP İADE ETMEK İSTEDİ

Kadın, mağaza çalışanlarına çantayı bir gün önce satın aldığını öne sürerek ürünü iade etmek istediğini söyledi. İade gerekçesi olarak ise gelininin çantayı beğenmediğini belirtti. Kadından alışveriş fişini göstermesi istendi ancak fiş ibraz edemedi. Bunun üzerine iş yerinde bulunan mağaza sahibinin anne ve babası durumdan şüphelenerek oğullarını aradı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için mağazanın güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

KAMERALAR İNCELENİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerası görüntülerinin kontrol edilmesiyle kadının anlattıklarının doğru olmadığı tespit edildi. Kayıtlarda kadının iade etmek istediği çantayı bir gün önce satın almadığı, yalnızca yaklaşık 10 dakika önce mağazadan aldığı ve kasaya uğramadan dışarı çıktığı görüldü. Hırsızlık yaptığının fark edildiğini anlayan kadın bunun üzerine mağazadan ayrıldı.

YAKALANDI BİR KEZ DAHA KAÇTI

İş yeri sahibinin anne ve babası kadının peşinden giderek yakaladı. Kadın, polis ekiplerinin gelmesini beklemek üzere yeniden mağazaya götürüldü. Ancak olay bununla da bitmedi. Mağazada bir süre bekleyen kadın yeniden kaçarak uzaklaşmaya başladı. İş yeri sahibinin babası kadının peşinden koştu ancak bu kez yakalamayı başaramadı.