30 milyon euroluk yıldız tesise çöp poşetiyle geldi! Görenler şaştı kaldı

Sunderland'in Lyon'dan kadrosuna kattığı Malick Fofana, İngiltere'deki yeni macerasına başladı. 21 yaşındaki kanat oyuncusunun kulüp tesislerine ilk gelişindeki bir ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı.

TESİSLERE ÇÖP POŞETİYLE GELDİ

Fofana'nın Sunderland tesislerine gelirken bazı eşyalarını valiz ya da çanta yerine çöp poşetinin içerisinde taşıdığı görüldü. Yeni transferin elindeki çöp poşetiyle tesislere doğru ilerlemesi alışılmış futbolcu transfer görüntülerinden farklı bir kare ortaya çıkardı.

SUNDERLAND'E İMZAYI ATTI

Sunderland, Lyon forması giyen 21 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen duyurdu. İngiliz ekibi, Fofana ile uzun süreli sözleşme imzaladı. Sol kanatta görev yapan genç oyuncu, ihtiyaç halinde hücumun merkezinde de forma giyebiliyor.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Malick Fofana'nın adı transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmıştı. Genç yıldız, Şampiyonlar Ligi play-off'unda Lyon formasıyla Fenerbahçe'ye karşı da sahaya çıkmış ve rövanş karşılaşmasında uçarak ayağıyla yaptığı vuruşla gol atmıştı. Fofana tercihini Premier Lig'den yana kullanarak Sunderland'in yolunu tuttu.

LYON'DA 82 MAÇTA 24 GOLE KATKI

Gent altyapısından yetişen Fofana, Ocak 2024'te Lyon'a transfer oldu. Fransız ekibinde 82 karşılaşmaya çıkan Belçikalı futbolcu, 18 gol ve 6 asist üretti. Belçika A Milli Takımı formasını da giyen Fofana, bundan sonraki kariyerine Premier Lig'de devam edecek.