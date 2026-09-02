Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı - Son Dakika
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Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı

Fener\'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı
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Fenerbahçe'den ayrılarak Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, yeni takımında şov yaptı. Cruzeiro ile oynanan Brezilya Kupası çeyrek final rövanşında 1-0 geride olan takımını sırtlayan Brezilyalı yıldız, 11 dakika içinde önce asist yaptı, ardından galibiyet golünü attı. Atletico Mineiro mücadeleyi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra ülkesine dönen ve Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, yeni takımında etkisini göstermeye başladı. Deneyimli orta saha, Cruzeiro ile oynanan Brezilya Kupası çeyrek final rövanşına yaptığı skor katkılarıyla damga vurdu.

TAKIMI 1-0 GERİDEYDİ

Atletico Mineiro, karşılaşmada 1-0 geriye düşerken Fred kritik dakikalarda sorumluluk aldı. Mücadelenin 77. dakikasında sahneye çıkan Brezilyalı futbolcu, Victor Hugo'nun attığı golün asistini yaparak takımının skoru 1-1'e getirmesini sağladı.

11 DAKİKA SONRA BU KEZ KENDİSİ ATTI

Fred'in gecesi bununla da bitmedi. Tecrübeli orta saha, asistinden yalnızca 11 dakika sonra, 88. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Bu kez topu ağlara gönderen Fred, Atletico Mineiro'yu 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

ATLETICO MINEIRO'YU YARI FİNALE TAŞIDI

Karşılaşmada başka gol olmayınca Atletico Mineiro sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İlk karşılaşmayı da 1-0 kazanan Atletico Mineiro, iki maç sonunda oluşan 3-2'lik toplam skorla Brezilya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Atletico Mineiro'nun yolunu tutan Fred ise 11 dakikaya 1 gol ve 1 asist sığdırarak galibiyetin başrol oyuncularından biri oldu.

İşte o şahane golden kareler;

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı
Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı
Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı
Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı

Atletico Mineiro, Lionel Messi, Fenerbahçe, Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı - Son Dakika
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