Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedi bulundu - Son Dakika
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Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedi bulundu

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Esenyurt’ta iş arayan Erva Raziye Asar isimli genç kızı öldürerek cesedini parçalara ayıran Fethi Dağlı’nın bir başka genç kızı da öldürdüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube polisleri, 2022 yılından beri kayıp olarak aranan Zeynep Yıldırım'ın telefonun en son Fethi Dağlı'nın evinde sinyal verdiğini belirledi. Ceza evinden tutuklu olan Dağlı, cinayeti itiraf etti. Genç kızın cesedi Dağlı'nın evinin yakınında gömülü halde bulundu.

Esenyurt'ta iş arayan Erva Raziye Asar isimli genç kızı öldürerek cesedini parçalara ayıran Fethi Dağlı'nın bir başka genç kızı da öldürdüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube polisleri, 2022 yılından beri kayıp olarak aranan Zeynep Yıldırım'ın telefonun en son Fethi Dağlı'nın evinde sinyal verdiğini belirledi. Ceza evinden tutuklu olan Dağlı, cinayeti itiraf etti. Genç kızın cesedi Dağlı'nın evinin yakınında gömülü halde bulundu.

2022'DEN BERİ HER YERDE ARANIYORDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da 2022 yılında tedavi için getirildiği hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolan Zeynep Yıldırım'ın bulunması için yeniden çalışma başlattı. Genç kızın telefonunun en son Esenyurt'ta yaşayan Fethi Dağlı'nın evinde sinyal verdiğini tespit eden ekipler, çalışmayı derinleştirdi.

Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedi bulundu
Zeynep Yıldırım

RAZİYE'Yİ DE CANİCE KATLETMİŞTİ

Soruşturmada adı geçen Fethi Dağlı'nın 2024 yılında Esenyurt'ta iş arayan Erva Raziye Asar isimli genç kızı öldürdüğü, cesedini parçalara ayırarak Beylikdüzü'nde bir inşaat attığı belirlendi. Cinayetten tutuklu bulunan Dağlı'yı yeniden sorgulayan Asayiş Şube ekipleri, kayıp Zeynep Yıldırım'ın da Dağlı tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedi bulundu
Erva Raziye Asar

Dağlı'nın ifadeleri doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli İstanbul ve Sinop'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Fethi Dağlı polis ekipleri tarafından Esenyurt'ta bulunan ev adresine götürülerek, Zeynep Yıldırım'ın cesedinin bulunduğu yeri gösterdi. Ekipler tarafında yapılan incelemede genç kızı cesedi bulundu.

Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedi bulundu
Zeynep Yıldırım'ın cesedinin bulunduğu yer

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

Zeynep Yıldırım, Beylikdüzü, İstanbul, Esenyurt, Cinayet, Asayiş, Kadın, Sinop, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedi bulundu - Son Dakika
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