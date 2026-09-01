Giresun'da 3 günde 700'ü aşkın kişi hastanelik oldu! Belediyeden dikkat çeken açıklama - Son Dakika
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Giresun'da 3 günde 700'ü aşkın kişi hastanelik oldu! Belediyeden dikkat çeken açıklama

Giresun\'da 3 günde 700\'ü aşkın kişi hastanelik oldu! Belediyeden dikkat çeken açıklama
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Giresun'un Görele ilçesinde son 3 günde 700'ü aşkın kişi, ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı ve yüksek ateş gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu. Ortak bir gıda tüketimi tespit edilemeyince gözler içme suyuna çevrildi. Belediye mevcut tahlillerde olumsuzluğa rastlanmadığını açıklarken, yeni alınan su numunelerinin sonuçları bekleniyor.

Giresun'un Görele ilçesinde benzer şikayetlerle sağlık kuruluşlarına yapılan başvurularda dikkat çeken artış yaşandı. Son 3 gün içerisinde 700'ü aşkın kişi ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı, kramp, yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere başvurdu.

Hastaların büyük bölümünün acil servislerde gerçekleştirilen ayakta tedavi ve sıvı takviyesinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

ORTAK GIDA TESPİT EDİLEMEDİ

Sağlık ekipleri, vakaların kaynağını belirlemek amacıyla filyasyon ve epidemiyolojik inceleme başlattı.

Yapılan ilk değerlendirmelerde hastalanan kişiler arasında ortak bir gıda tüketimi öyküsüne rastlanmadı. Vakaların belirli bir mahalle veya bölgede yoğunlaştığına ilişkin bir kümelenme de tespit edilmedi.

GÖZLER İÇME SUYUNA ÇEVRİLDİ

Ortak bir gıda kaynağının belirlenememesi üzerine içme suyundan numuneler alınarak laboratuvar analizlerine gönderildi. Rahatsızlıkların kaynağının belirlenebilmesi amacıyla biyolojik ve kimyasal incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Sözcü'ye bilgi veren Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, araştırmaların devam ettiğini ve henüz kesinleşmiş bir sonuca ulaşılmadığını belirtti. Laboratuvar sonuçlarının bu akşam çıkmasının beklendiği aktarıldı.

BAKANLIK EKİPLERİ İLÇEYE GELECEK

Vakaların virüs veya bakteri kaynaklı olup olmadığının belirlenmesi için Sağlık Bakanlığı'na bağlı uzman ekiplerin de detaylı inceleme yapmak üzere Görele'ye geleceği öğrenildi.

Uzman ekiplerin yapacağı çalışmalar ve laboratuvar sonuçlarının ardından 700'ü aşkın kişinin benzer şikayetlerle hastanelere başvurmasına neden olan etkenin belirlenmesi bekleniyor.

BELEDİYEDEN "SULARIMIZ TEMİZ" AÇIKLAMASI

Görele Belediyesi ise rahatsızlıkların içme suyundan kaynaklanabileceği yönündeki iddiaların ardından açıklama yaptı.

Belediye, 12 ve 19 Ağustos 2026 tarihlerinde ilçenin farklı noktalarındaki şebeke hatlarından alınan su numunelerinin analiz edildiğini belirtti. Açıklamada, “Yapılan ölçümlerde bakiye klor seviyelerinin ilgili standartlara uygun ve yeterli düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Belediyemiz içme suyu şebekesinden alınan numunelere ilişkin mevcut tahlil sonuçlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır” denildi.

YENİ NUMUNELER LABORATUVARDA

Belediye, son günlerde hastanelere yapılan başvuruların ardından vaka yoğunluğunun görüldüğü bölgelerdeki içme suyu şebekelerinden ilave numuneler alındığını da açıkladı.

Yeni numunelerin İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında detaylı şekilde incelendiği belirtilirken, kesin sonuçların ilgili kurumlar tarafından açıklanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Yetkililerin incelemeleri sürerken, 700'ü aşkın kişinin rahatsızlanmasının kesin nedeni henüz belirlenmedi.

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Son Dakika Giresun Giresun'da 3 günde 700'ü aşkın kişi hastanelik oldu! Belediyeden dikkat çeken açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da 3 günde 700'ü aşkın kişi hastanelik oldu! Belediyeden dikkat çeken açıklama - Son Dakika
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