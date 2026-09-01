Amedspor yenilgisi sonrası Trabzon'da isyan: Bu utancın hesabını kim verecek? - Son Dakika
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Amedspor yenilgisi sonrası Trabzon'da isyan: Bu utancın hesabını kim verecek?

Amedspor yenilgisi sonrası Trabzon\'da isyan: Bu utancın hesabını kim verecek?
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Trabzonspor'un Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amedspor'a 2-1 mağlup olması Trabzon yerel basınında sert manşetlerle karşılandı. Bordo-mavililerin ortaya koyduğu futbol eleştirilirken, "Bu gidiş nereye?", "Ruhu gitmiş, iskeleti kalmış" ve "Bu utancın hesabını kim verecek?" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'un Süper Lig'deki kötü gidişatı Amedspor deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyetle devam etti. Bordo-mavililerin Diyarbakır'dan puansız dönmesi, Trabzon yerel basınında da sert şekilde eleştirildi. Maçın ardından çıkan gazeteler, hem alınan sonucu hem de takımın ortaya koyduğu futbolu manşetlerine taşıdı.

Amedspor yenilgisi sonrası Trabzon'da isyan: Bu utancın hesabını kim verecek?

"BU GİDİŞ NEREYE?"

Günebakış, Amedspor karşısındaki mağlubiyetin ardından Trabzonspor'un durumunu "Bu gidiş nereye?" başlığıyla okuyucularına aktardı.

Amedspor yenilgisi sonrası Trabzon'da isyan: Bu utancın hesabını kim verecek?

"RUHU GİTMİŞ, İSKELETİ KALMIŞ"

Taka ise bordo-mavililerin performansına çok daha sert bir ifadeyle tepki gösterdi. Gazete, "Ruhu gitmiş, iskeleti kalmış" manşetini kullandı.

Amedspor yenilgisi sonrası Trabzon'da isyan: Bu utancın hesabını kim verecek?

"BU UTANCIN HESABINI KİM VERECEK?"

En sert manşetlerden biri ise Ekspres gazetesinden geldi. Amedspor karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyi manşetine taşıyan gazete, "Bu utancın hesabını kim verecek?" diye sordu. Trabzonspor'un Amedspor deplasmanında aldığı yenilginin ardından yerel basında kullanılan ifadeler, bordo-mavili takımın performansına yönelik eleştirilerin boyutunu ortaya koydu.

Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor yenilgisi sonrası Trabzon'da isyan: Bu utancın hesabını kim verecek? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet Altunkılıç Ahmet Altunkılıç:
    AMEDSPOR işte bundan sonra tüm takımlar hesabına buna göre yapacak 4 3 Yanıtla
  • Kader Kader:
    amed spora yenikmek utanç.değil şereftir bunu öğrenin artıkkk 3 1 Yanıtla
  • Sadik Kalbisen Sadik Kalbisen:
    onuachu çiban başı 4-5 maçtır takımı frenliyor, tahminimce gruplaşmaya başladılar ( Salah tan sonra) 1 0 Yanıtla
  • Özcan Türkce Özcan Türkce:
    Salahhhh gol kralı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Amedspor yenilgisi sonrası Trabzon'da isyan: Bu utancın hesabını kim verecek? - Son Dakika
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