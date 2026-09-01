Amedspor yenilgisi sonrası Trabzon\'da isyan: Bu utancın hesabını kim verecek?

Trabzonspor'un Süper Lig'deki kötü gidişatı Amedspor deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyetle devam etti. Bordo-mavililerin Diyarbakır'dan puansız dönmesi, Trabzon yerel basınında da sert şekilde eleştirildi. Maçın ardından çıkan gazeteler, hem alınan sonucu hem de takımın ortaya koyduğu futbolu manşetlerine taşıdı.

"BU GİDİŞ NEREYE?"

Günebakış, Amedspor karşısındaki mağlubiyetin ardından Trabzonspor'un durumunu "Bu gidiş nereye?" başlığıyla okuyucularına aktardı.

"RUHU GİTMİŞ, İSKELETİ KALMIŞ"

Taka ise bordo-mavililerin performansına çok daha sert bir ifadeyle tepki gösterdi. Gazete, "Ruhu gitmiş, iskeleti kalmış" manşetini kullandı.

"BU UTANCIN HESABINI KİM VERECEK?"

En sert manşetlerden biri ise Ekspres gazetesinden geldi. Amedspor karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyi manşetine taşıyan gazete, "Bu utancın hesabını kim verecek?" diye sordu. Trabzonspor'un Amedspor deplasmanında aldığı yenilginin ardından yerel basında kullanılan ifadeler, bordo-mavili takımın performansına yönelik eleştirilerin boyutunu ortaya koydu.