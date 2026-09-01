Dünya o hareketini konuşuyor! Arda Güler'in ne yaptığını sadece Türkler anladı - Son Dakika
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Dünya o hareketini konuşuyor! Arda Güler'in ne yaptığını sadece Türkler anladı

Dünya o hareketini konuşuyor! Arda Güler\'in ne yaptığını sadece Türkler anladı
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Real Madrid'in Malaga'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan girip golünü atan Arda Güler'in maç öncesindeki bir hareketi dikkat çekti. Isınırken kondisyon antrenörü Antonio Pintus'la kafa tokuşturan milli yıldız, ilk selamlaşmayı yeterli bulmayıp Pintus'u yeniden yanına çağırdı ve iki kez daha kafa tokuşturdu. Görüntüyü izleyen Türk futbolseverler, bunun Türkiye'de sıkça kullanılan samimi bir selamlaşma şekli olduğuna dikkat çekti.

Real Madrid'in Malaga karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, oyuna girmeden önce ısınırken kondisyon antrenörü Antonio Pintus ile yaşadığı eğlenceli anla dikkat çekti. Milli futbolcunun Pintus'la yaptığı selamlaşmadaki küçük ayrıntıyı ise Türk futbolseverler hemen fark etti.

İLK KAFA TOKUŞTURMA YETMEDİ

Isınma sırasında Arda Güler'in yanına gelen Pintus, milli futbolcuyla kafa tokuşturarak selamlaştı. Ancak Arda, ilk selamlaşmanın ardından Pintus'u yeniden yanına çağırdı. İkili bu kez iki kez daha kafa tokuşturdu. Arda'nın ardından gülümseyerek ısınmaya devam ettiği görüldü.

TÜRKLER HAREKETİN ANLAMINI HEMEN ÇÖZDÜ

Arda Güler ile Pintus arasındaki üçlü kafa tokuşturma, Türkiye'de yakın arkadaşlar ve tanıdıklar arasında görülebilen samimi selamlaşma biçimlerinden biri. Görüntüleri izleyen Türk futbolseverler de Arda'nın hareketinin Türklere özgü samimi bir selamlaşma biçimi olduğunu belirten yorumlar yaptı.

OYUNA GİRDİ, 4 DAKİKA SONRA GOLÜNÜ ATTI

Arda Güler, karşılaşmanın 87. dakikasında oyuna dahil oldu. Milli yıldız, yalnızca 4 dakika sonra sahneye çıkarak 91. dakikada Real Madrid'in dördüncü golünü kaydetti. Böylece Arda, Malaga karşılaşmasında kısa sürede bulduğu şansı golle değerlendirmiş oldu.

İşte o anlardan kareler;

<a class='keyword-sd' href='/dunya/' title='Dünya'>Dünya</a> o hareketini konuşuyor! Arda Güler'in ne yaptığını sadece Türkler anladı
Dünya o hareketini konuşuyor! Arda Güler'in ne yaptığını sadece Türkler anladı
Dünya o hareketini konuşuyor! Arda Güler'in ne yaptığını sadece Türkler anladı

Real Madrid, Arda Güler, Türkiye, Malaga, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya o hareketini konuşuyor! Arda Güler'in ne yaptığını sadece Türkler anladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Büşra çevik Büşra çevik:
    Arda güler en son ne zaman gaz çıkarttığının haberini ivedilikle bekliyoruz Sayın Moderatör 4 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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