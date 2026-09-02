Amedspor yenilgisi sonrası olay iddia! Onana ve Salah İngiltere\'ye mi gitti?

Trabzonspor'da Amedspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılırken, takımın iki yıldızı Andre Onana ve Muhammed Salah ile ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tekke'nin ayrılığı Amedspor mağlubiyetinin ardından resmiyet kazandı.

ONANA VE SALAH'TAN UÇAKTA FOTOĞRAF

Amedspor karşılaşmasında Trabzonspor'un ilk 11'inde sahaya çıkan Andre Onana ve Muhammed Salah'ın, maçın ardından Diyarbakır'dan ayrılırken uçaktan fotoğraf paylaştıkları belirtildi. İki futbolcunun İngiltere'ye gittiği iddia edilirken, bu yolculuğun nedeni konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

İNGİLTERE'YE GİTTİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Onana ve Salah'ın uçaktan yaptığı paylaşımın ardından rotalarının İngiltere olduğu iddiası ortaya atıldı. Ancak iki futbolcunun İngiltere'ye gittiğine ilişkin Trabzonspor'dan resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Bu nedenle söz konusu bilgi şu aşamada iddia niteliği taşıyor.

SALAH GOL ATTI, ONANA PENALTI KURTARDI

İki yıldız da Amedspor karşılaşmasında öne çıkan isimler arasındaydı. Muhammed Salah 11. dakikada Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydederken, Andre Onana ise Diagne'nin kullandığı penaltıyı kurtardı. Pozisyonun devamında Sor'un golüne engel olunamadı. Amedspor, 90. dakikada Gift Orban'ın golüyle mücadeleyi 2-1 kazandı.

MAĞLUBİYETİN ARDINDAN FATİH TEKKE İLE YOLLAR AYRILDI

Diyarbakır'daki mağlubiyetin ardından Trabzonspor'da teknik direktör değişikliği de yaşandı. Bordo-mavili kulüp, Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Böylece yaklaşık 18 aylık Fatih Tekke dönemi sona erdi.