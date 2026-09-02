DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber - Son Dakika
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DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

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Silivri açıklarında Türk bayraklı ALSU ile TUĞBERK İMAMOĞLU isimli iki ticari gemi çarpıştı. ALSU'da gözle görülür hasar tespit edilmezken, TUĞBERK İMAMOĞLU gemisindeki 10 personelle irtibat kurulamadı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Geminin battığı değerlendiriliyor, kayıp 10 denizciye ulaşılamadı" ifadelerine yer verildi.

Silivri açıklarında gece saatlerinde iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarından gelecek haber bekleniyor.

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre kaza, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana geldi.

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: GEMİNİN BATTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Kazanın ardından TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemiyle irtibat kurulamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemiden hiçbir çağrıya yanıt alınamadığını ve gemideki personelin cep telefonlarına da ulaşılamadığını bildirdi.

Açıklamada, "Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemimizden (COSPAS-SARSAT) saat 03:26'da Marmara Denizi'nde trafik ayırım düzeni içerisinde (Silivri açıklarındaki mevkideki) bir geminin EPİRB cihazından (Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi) alınan acil durum sinyali araştırılması neticesinde Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlenmiş ve Türk Radyo tarafından çağrı yapılmıştır.  Saat 03:41’de ALSU tankeri kaptanı tarafından Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimize, saat 03:15 civarında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığını (çatışma) bildirilmiştir.

DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Cospas-Sarsat sistemimizden alınan sinyal incelenerek yapılan araştırma neticesinde Marmara Denizi'nde trafik ayırım hattı içerisinde Kocaeli'nden Aliağa'ya seyreden 2.999 ton motor yağı yüklü ALSU tankeri ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye 4.199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin çarpıştığı (çatışma) anlaşılmış ve ivedilikle arama kurtarma faaliyeti başlatılmış ilk deniz unsuru saat 04:10'da bölgeye intikale başlamıştır.

Tuğberk İmamoğlu gemisinin hiçbir çağrıya cevap vermemesi ve gemideki personellerin cep telefonları AAKKM tarafından aranmasına rağmen cevap verilmemesi üzerine Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi batmış olduğu değerlendirmekte olup, arama ve kurtarma faaliyetlerinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ivedilikle başlatılarak sürdürülmektedir.

Olay yerinde; 14 adet deniz arama kurtarma unsuru, bir helikopter ve kazazede Alsu tankeri fiilen arama kurtarma operasyonuna katılmaktadır. 10 gemi insanın görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçları (serbest düşmeli can filikası dahil) deniz yüzeyinde bulunmuş ne yazık ki içlerinde gemi personeli tespit edilememiştir. Deniz kazası ile ilgili gelişmeler takip edilmekte olup kamuoyu bilgilendirilecektir."

DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

GEMİDE 10 PERSONEL BULUNUYOR

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "02.09.2026 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpışmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı’na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edilmiştir.

BÖLGEDE ÇALIŞAMALAR SÜRÜYOR

Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre ALSU isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ancak TUĞBERK İMAMOĞLU İsimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Marmara Denizi, Denizcilik, İstanbul, Silivri, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hüseyin Bozkurt Hüseyin Bozkurt:
    Bu ekonun gemis olmasın? 2 2 Yanıtla
  • rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    koca denizde çarpışmayı nasıl başarmışlar 2 2 Yanıtla
  • Şehmus Aydın Şehmus Aydın:
    bu Türkiye'ye neler oluyor her gün üst üste farklı kazalar 3 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    degerlendiriliyor ne demek,gemi yoksa batmistir saklanmiyor ya 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber - Son Dakika
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