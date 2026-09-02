Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş - Son Dakika
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Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş

Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş
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Antalya merkezli yürütülen fuhuş soruşturmasında, daha önce tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney’in bağlantıları üzerinden 3. dalga operasyon düzenlendi. Güney’in cep telefonu şifresini vermemesine rağmen polisin fiziki ve teknik takiple çözdüğü şebekede 7 şüpheli daha gözaltına alınırken, dosyada iş vaadiyle görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’e yönlendirilen 11 kadın ve ağır cinsel istismar iddiaları içeren mağdur beyanları yer aldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen dev fuhuş soruşturmasında 3'üncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney’in kilit rol oynadığı soruşturmada, belediye başkanı Muhittin Böcek hakkındaki kan donduran yeni iddialar dosyaya girdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" ile "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada düğmeye basıldı. Antalya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun arka planında ise ilk dalgada tutuklanan Tuğçe Güney’in bağlantıları yer aldı.

ORGANİZATÖR: TUĞÇE GÜNEY 

Soruşturmanın önceki aşamasında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'in, örgüt içindeki organizatör konumunda olduğu belirlendi. Dosyada Güney ile birlikte 4 kişinin organizatör olarak hareket ettiği tespit edildi. Gözaltına alındığında cep telefonunun şifresini vermeyerek incelemeyi engellemeye çalışan Tuğçe Güney’in dijital engeline rağmen polis ekipleri pes etmedi. Elde edilen diğer fiziki takip, teknik bulgu ve bağlantılar üzerinden soruşturmayı derinleştiren ekipler, 2021 yılından bu yana sistematik biçimde faaliyet gösteren şebekenin 3'üncü dalga operasyonundaki 7 şüphelisine Güney’in bağlantıları üzerinden ulaştı.

Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş

İŞ VAADİYLE BELEDİYE BAŞKANINA YÖNLENDİRMİŞLER

Tuğçe Güney ve beraberindeki organizatörlerin kurguladığı ağa ilişkin soruşturma dosyasında, görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında dehşete düşüren detaylar yer aldı. Dosyadaki tespit ve mağdur beyanlarına göre; 11 genç kadının işe alınma vaadiyle yönlendirilerek Muhittin Böcek ile birlikte olmaya zorlandığı iddia edildi. Tuğçe Güney ve şebekenin ağına düşen bu kadınların büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe yerleştirildiği öne sürüldü.

Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş

DOSYADA MİDE BULANDIRAN MAĞDUR BEYANLARI

Genişletilen soruşturma dosyasında Muhittin Böcek hakkında sadece iş vaadiyle fuhuş değil, çok daha ağır iddialar içeren mağdur ifadeleri yer aldı. Dosyada Böcek'in grup halinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle aynı anda ilişki ve yaşı küçük kız çocuklarıyla birlikte olduğuna yönelik çarpıcı beyanların bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri devam eden son 7 şüphelinin, ifadelerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği bildirildi.

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Son Dakika Güncel Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • NİYAZİ ÜNAL NİYAZİ ÜNAL:
    BÖCEĞİ YENİ PARTİYE KABUL ETMEZ ÖZEL BEY, ÇOK TEMİZ PARTİ KALIRLAR 4 5 Yanıtla
  • VipR null VipR null:
    yeni partimi temiz ? ))) 7 1 Yanıtla
  • matmaca436@gmail.com [email protected]:
    vay arkadaş neler oluyor bu ülkede,, biz sadece dışardan bir göz olarak bakioruz ama , ohoooo 2 0 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    börtü böcek için namus meselesi olmaz 2 0 Yanıtla
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