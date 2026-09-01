İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim - Son Dakika
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İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim

İşte Özgür Özel\'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel; Ali Eren Bingöl, Özlem Çerçioğlu, Mesut Özarslan ve Özlem Gürzel’in AK Parti’ye katılmasına sert tepki gösterdi. Parti örgütünün ve seçmenin kul hakkının yenildiğini belirten Özel, CHP’nin tüm emeğini satarak iktidar safına geçen bu 4 isme de hakkını helal etmediğini söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Halk TV’den Bengü Şap Babaeker, Kürşad Oğuz ve İbrahim Kahveci’nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Özel; Ali Eren Bingöl, Özlem Çerçioğlu, Mesut Özarslan ve Özlem Gürzel gibi isimlerin AK Parti’ye geçişine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak helallik vermediğini vurguladı.

"KUL HAKKI YEDİLER"

İsim ayrımı yapmaksızın tepkisini dile getiren Özel, "Ben tek tek bunlarla meşgul olacak değilim. Allah hepsinin taksiratını affetsin. Kul hakkı yediler. Milletten ‘Muhalefet edeceğiz’ diye ya da hizmet ederken ‘Biz bu iktidarın karşısındayız’ diye oy aldılar. Sonra gittiler. Yanlış işler yaptılar" ifadelerini kullandı.

"ONCA EMEĞİ AKP'YE SATANA HAKKIMIZI HELAL ETMEYİZ"

CHP örgütünün gece gündüz hiçbir karşılık beklemeden emek verdiğini ve seçmenin söylemlere güvendiğini belirten Özel, bu hakkın çiğnendiğini savundu. Kendi şehirlerinde "insan içine çıkamayacak duruma geldiklerini" söylediği belediye başkanlarına ve partiden ayrılan isimlere tepkisini sürdüren Özel, şu ifadeleri kullandı: "Hele hele yanı başındaki Onursal Adıgüzel onuruyla cezaevinde yatıyorken bu partinin onca emeğini AKP’ye satana hakkımızı helal etmeyiz."

TUZLA'DA "İMAR YOLSUZLUĞU VE TEHDİT" İDDİASI

Tuzla’daki parti değişikliğinin arkasında "asrın imar yolsuzluğunu aklamak" ve tehditlerin yattığını öne süren Özel; önceki AK Partili belediye başkanı Şadi Yazıcı döneminde yapılan "emsal transferi" uygulamalarını, emniyet açıkları üzerinden verilen katları ve yargı mensuplarına yönelik villalara çevrilen alanları eleştirdi. Tuzla'daki imar krizine ilişkin çözüm önerisi sunmalarına rağmen belediye başkanının tehdit edilerek AK Parti'ye geçmeye zorlandığını iddia eden Özel, yapılanların usulsüzlükleri kapatma amacı taşıdığını ifade etti.

"AKP'YE GEÇECEĞİME PAŞA PAŞA YATARIM"

Parti değiştirme baskılarının diğer CHP'li belediyelere de uygulandığını iddia eden Özel; Sinem Dedetaş ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e de teklif gittiğini söyledi. Kendilerine "Geçersen AKP’ye kurtarırsın" şeklinde baskı yapıldığını öne süren Özel, Fatma Kaplan Hürriyet’in bu teklifleri reddederek "AKP’ye geçeceğime paşa paşa yatarım" yanıtını verdiğini ve dik bir duruş sergilediğini aktardı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özlem Çerçioğlu, Mesut Özarslan, Yeni Parti, Özgür Özel, Politika, Ali Eren, AK Parti, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşte Özgür Özel'in 'Hakkımı helal etmeyeceğim' dediği 4 isim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    boş laflar bunlar 0 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    özgür efendi hiç boşuna algı yapmaya çalışma ak parti her önüne geleni partiye almıyor örneğin ekremin eyüpsultan belediye başkanı iki yıldır Ak partinin kapısını aşındırdı ama alınmadı önce arın sonra gel dendi Hala bekliyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim - Son Dakika
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