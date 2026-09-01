İkinci salgın dalgası doğrulandı! Alarm verildi binlerce vaka var - Son Dakika
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İkinci salgın dalgası doğrulandı! Alarm verildi binlerce vaka var

İkinci salgın dalgası doğrulandı! Alarm verildi binlerce vaka var
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Nijerya'nın kuzeyindeki Plateau eyaletinde yayılan difteri vakaları nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti. Bölgede 117 vaka kaydedilirken sağlık yetkilileri, gözetim çalışmalarının devam etmesi nedeniyle sayının artabileceği uyarısında bulundu. Nijerya genelinde ise bu yıl 10 binden fazla doğrulanmış difteri vakası tespit edildi.

Nijerya'da difteri vakalarındaki artış endişeye neden oluyor. Plateau eyaletinin farklı bölgelerinde hastalığın yayılması sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

117 VAKA TESPİT EDİLDİ

Plateau eyaleti sağlık yetkilisi Baks Bulus, eyaletin farklı bölgelerinde difteri vakalarının yayıldığını açıkladı. Bulus'un verdiği bilgilere göre, eyalette şu ana kadar 117 difteri vakası kaydedildi. Hastalık nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerinin hastalıktan etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İkinci salgın dalgası doğrulandı! Alarm verildi binlerce vaka var

"ENDİŞE VERİCİ" OLARAK NİTELENDİRDİ

Plateau eyaletindeki durumu "endişe verici" olarak nitelendiren Bulus, sağlık yetkililerinin etkilenen topluluklarda gözetim çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Çalışmalar ilerledikçe daha fazla difteri vakasının tespit edilebileceği konusunda uyarıda bulunan Bulus, hastalığın bulaşma yollarına ilişkin de bilgi verdi. Bulus, "Enfekte bir kişi söz konusu olduğunda, bu kişiyle yakın temas halinde olan ve evde kullanılan mutfak eşyaları ile havlu gibi diğer eşyaları paylaşanların da enfekte olma olasılığı yüksektir." ifadelerini kullandı. 

İkinci salgın dalgası doğrulandı! Alarm verildi binlerce vaka var

ÜLKE GENELİNDE 10 BİNDEN FAZLA VAKA

Plateau'daki gelişmeler, Nijerya genelindeki difteri vakalarının yüksek seyrettiği bir dönemde yaşandı. Ülkede bu yıl 10 binden fazla doğrulanmış difteri vakası kayıtlara geçti. Sağlık yetkilileri, son yıllarda tekrarlayan salgınlar nedeniyle hastalıktan etkilenen eyalet ve topluluklarda aşılama kampanyaları yürütüyor. Nijerya'da 2022-2025 yılları arasında 42 binden fazla difteri vakası tespit edilirken, hastalık nedeniyle yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti.

DSÖ İKİNCİ SALGIN DALGASINI DOĞRULAMIŞTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da artan difteri vakaları nedeniyle ülkede ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da salgınla mücadele çalışmalarına destek vermiş ve geçen yıl Nijerya'ya 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

Kaynak: AA

Plateau, Nijerya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İkinci salgın dalgası doğrulandı! Alarm verildi binlerce vaka var - Son Dakika

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