Adli yıl açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan mesajlar

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, yeni adli yıl açılış töreninde gündeme ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına Terörsüz Türkiye süreciyle başlayan Sağkan, sürecin yalnızca silahların susması üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

"TARİHSEL BİR İMKAN OLDUĞUNU BELİRTMEK GEREKİR"

Terörün Türkiye'nin gündeminden çıkarılmasına yönelik iradeyi değerlendiren Sağkan, sürecin toplumsal bütünleşme açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Sağkan, "Terörün ülkemiz gündeminden çıkarılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik iradenin; çatışma ve ihtilafların hukuk yoluyla geride bırakılabilmesi bakımından tarihsel bir imkan olduğunu belirtmek gerekir." dedi.

"SADECE SİLAHLARIN SUSMASI OLARAK GÖRÜLMEMELİ"

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki boyutuna vurgu yapan Sağkan, "Tam da bu nedenle bugün önümüzde duran meselenin, sadece silahların susması olarak değil; aynı zamanda demokratik hukuk devletinin tam manasıyla inşası ve toplumsal bütünleşmenin hukuk aracılığıyla tesisi olarak görülmesi gerektiğini önemle belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

AYM VE AİHM KARARLARINA VURGU

Öte yandan Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da değinen Sağkan, "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının gereğinin yerine getirilmesi; kamu makamlarının takdirine bırakılmış bir tercih değil, Anayasa’nın ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerin yüklediği hukuki bir yükümlülüktür." dedi.

"YENİ BİR İNFAZ KANUNU HAYATA GEÇİRİLMELİDİR"

İnfaz sistemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sağkan, "Vakit geçirilmeksizin infazın temel ilkeleri ve amaçları doğrultusunda; insan haysiyetine yakışır, etkili yargısal denetime açık, adil bir gözden geçirme mekanizması içeren, herkes için eşit uygulanabilecek ve yaşanan mağduriyetleri de giderecek yeni bir infaz kanunu hayata geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.

"TUTUKLAMA TEDBİRİ CEZA VE YAPTIRIM ARACI OLARAK KULLANILIYOR"

Ceza soruşturmalarındaki gizlilik ilkesinin bizzat kamu makamları tarafından ihlal edildiği değerlendirmesinde bulunan Sağkan, "Yargı sistemimiz bakımından son dönemde en çok öne çıkan bir diğer husus; kişi özgürlüğünü sınırlayan bir ceza muhakemesi işlemi olarak tutuklama tedbirinin ve tutuklamaya alternatif oluşturmak amacıyla düzenlenen bazı adli kontrol tedbirlerinin, kanunda yazılı koşullar dikkate alınmadan ve ölçüsüz şekilde adeta birer ceza ve yaptırım aracı olarak kullanılmasıdır. Gözlemlerimiz, ceza muhakemesi yargılama süreçleri ile infazın iç içe geçtiği yönündedir. Ceza soruşturmalarındaki gizlilik ilkesinin bizzat kamu makamları tarafından ihlal edilmesi; kişilerin lekelenmeme hakkını ve masumiyet karinesini ağır derecede zedelemekte, toplum nezdinde itibarsızlaştırılmalarına ve damgalanmalarına neden olmaktadır. Bu tür hukuka aykırı uygulamalar, ceza adalet sistemine karşı derin ve yaygın bir güvensizlik oluşturmaktadır." görüşünü savundu.

"SİYASETİN DİLİ İLE YARGININ DİLİ GİDEREK BİRBİRİNE YAKLAŞIYOR"

Konuşmasında siyaset-yargı ilişkisine ayrıca dikkat çeken Sağkan, "Bugün Türkiye'de üzerinde ciddiyetle durmamız gereken sorunlardan biri de siyasetin dili ile yargının dilinin giderek birbirine yaklaşmasıdır." dedi.

"GECİKEN ADALET" VURGUSU

Sağkan'ın gündeme getirdiği bir diğer konu ise davaların sonuçlanma süreleri oldu. Anayasa'nın 141. maddesini hatırlatan Sağkan, davaların mümkün olan en hızlı şekilde sonuçlandırılmasının yargıya verilmiş bir görev olduğunu belirtti. Sağkan, "Ancak 'geciken adalet' sorunumuz her sene dile getirilmekte olsa da artarak devam etmektedir." dedi.