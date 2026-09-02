Bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu! 22 yaşında yolu Çorum\'a düştü

Arca Çorum FK, transferde ses getirecek bir hamleye imza attı. Kırmızı-siyahlılar, FC Copenhagen forması giyen Youssoufa Moukoko'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Çorum FK ile FC Copenhagen, 22 yaşındaki santrforun satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

16 YAŞINDA BUNDESLIGA TARİHİNE GEÇTİ

Borussia Dortmund altyapısında gösterdiği performansla dikkat çeken Moukoko, çok genç yaşta A takıma yükseldi. Alman ekibinin formasını henüz 16 yaş 1 günlükken giyen Moukoko, Bundesliga'da sahaya çıkan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

Genç yaşta gösterdiği performans nedeniyle Avrupa futbolunun gelecekteki önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilen santrforun kariyerindeki yükseliş Almanya Milli Takımı'na kadar uzandı.

DÜNYA KUPASI'NDA ALMANYA FORMASINI GİYDİ

Moukoko, 2022 yılında Almanya A Milli Takımı'na davet edildi. Aynı yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Almanya kadrosunda da kendisine yer buldu. Turnuvada forma giyen Moukoko, Almanya adına Dünya Kupası'nda sahaya çıkan en genç futbolcu unvanını da elde etti.

YENİ ADRESİ ÇORUM FK

Kariyerine FC Copenhagen'da devam eden Moukoko'nun yeni durağı ise Türkiye oldu. 22 yaşındaki Alman santrfor, Çorum FK formasıyla mücadele edecek. Çorum ekibi, bir dönem Avrupa'nın gelecekteki yıldız adayları arasında gösterilen futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayarak hücum hattına dikkat çeken bir takviye yaptı.