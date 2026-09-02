Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, devlet memurlarının YouTube, sosyal medya, web sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden gelir elde etmesinin 657 sayılı Kanun'un ticaret yasağı kapsamında olduğunu açıkladı. YÖK'e gönderilen resmi yazıda, vergi muafiyeti bulunsa dahi bu faaliyetlerin "ticari kazanç" sayıldığı ve gelir elde eden ya da kazanç potansiyeli taşıyan memurlar hakkında disiplin cezası uygulanacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, devlet memurlarının YouTube, sosyal medya, web siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden elde ettikleri gelirlerin 657 sayılı Kanun'un "ticaret yasağı" kapsamında olduğunu YÖK'e bildirdi. Kazanç sağlama niyeti olmasa dahi bu tür mecralardan gelir elde eden ya da kazanç potansiyeli taşıyan memurlar disiplin cezası riskiyle karşı karşıya kalacak.

Son yıllarda devlet memurları arasında da yaygınlaşan sosyal medya içerik üreticiliği, mobil uygulama geliştirme ve dijital platform gelirlerine ilişkin resmi sınır ve hukuki çerçeve netleşti. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın görüş talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değerlendirmelerini de alarak kritik bir karara imza attı.

657 SAYILI KANUN'UN 28. MADDESİ HATIRLATILDI

YÖK'e gönderilen resmi yazıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı 28. maddesine dikkat çekildi. İlgili mevzuat gereği memurların Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek hiçbir faaliyette bulunamayacakları, özel iş yeri açamayacakları ve ticari kazanç doğuran işlerde yer alamayacakları vurgulandı.

MİLYONLUK İSTİSNA OLSADA KAZANÇ "TİCARİ" SAYILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan görüşte, Gelir Vergisi Kanunu'nda sosyal içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştirenler için muafiyetler (2026 yılı için 5 milyon 300 bin TL'ye kadar olan kazançlarda %15 banka stopajı) bulunsa da bu gelirlerin özü itibarıyla "ticari kazanç" niteliği taşıdığı ifade edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, bir faaliyetin ticari sayılması için kazanç sağlama niyet ve kastının bulunmasının şart olmadığını, organizasyonun "kazanç sağlama potansiyeline sahip olmasının" yeterli olduğunu kaydetti. Bu kapsamda, kazanç amacı gütmeksizin site kurup internet haberciliği yapan veya YouTube'da içerik üreten memurların dahi bu potansiyel nedeniyle ticaret yasağını ihlal etmiş sayılacağı belirtildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI: DİSİPLİN CEZASI UYGULANACAK

Gelir İdaresi’nin tespiti doğrultusunda nihai kararını açıklayan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, dijital mecralardan sağlanan her türlü kazancın memuriyet mevzuatındaki engellere takıldığını duyurdu. Yazıda, "Söz konusu faaliyetler sonucu elde edilen gelirin 657 sayılı Kanun'un 28. maddesinde yer alan yasaklar dahilinde olduğu değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi. Bu kararla birlikte, Vergi Kanunu'nda memurlara özel bir istisna tanınmadığı sürece YouTube, sosyal medya içerik üreticiliği ve uygulama satışından gelir elde eden devlet memurları hakkında disiplin soruşturması ve cezai işlem uygulanmasının önü açıldı.

Sosyal Medya, YouTube, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 2252 2252:
    Kimsenin kazandığı parada gözümüz yok çok şükür.Lâkin özel ders veren öğretmenlerede bir yaptırım vergi artık adını nasıl koymak gerekirse bir sınırlama koysak.Aylik geliri 500 bin lira civarında (+ - ) olan öğretmenler var. 6 3 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Hiç işe gitmeyenler var ,günde 3buçuk saat mesai onada gıtmıyor 2 0 Yanıtla
  • 243377 243377:
    öğretmen ler senelerdir özel ders veriyorlar neden kimse buna dur demiyor onlar memur değilmi, bide onlarla ilgili araştırma yapılsın o zaman 2 0 Yanıtla
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