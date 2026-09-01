Balkondan girdikleri evde korkunç manzarayla karşılaştılar

Muğla'da korkunç bir olay yaşandı. Bir süredir kendisinden haber alınamayan genç kadının evine giren arkadaşları, iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞLARI HABER ALAMAYINCA EVİNE GİTTİ

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan toplu konutlardaki bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre burada yaşayan 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya'dan haber alamayan arkadaşları durumdan endişelenerek genç kadının evine gitti. Arkadaşları uzun süre kapının zilini çaldı ancak içeriden herhangi bir yanıt alamadı. Bunun üzerine daireye balkondan girmeye karar verdiler.

BALKONDAN GİRDİKLERİ EVDE İKİ CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTILAR

Balkondan daireye giren arkadaşları, odalardan birine ulaştıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Odada Berfin Zelal Kaya ile 30 yaşındaki Mehmet Akkaya'nın cansız bedenleri bulundu. Mehmet Akkaya'nın, Berfin Zelal Kaya'nın eski erkek arkadaşı olduğu ileri sürüldü. İki kişinin aynı dairede ölü bulunmasının ardından durum hemen yetkililere bildirildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılmasının ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından polis ekipleri dairede inceleme başlatırken, Berfin Zelal Kaya ve Mehmet Akkaya'nın ölümüne ilişkin araştırma da derinleştirildi. Mevcut bilgilerde iki kişinin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı yer almadı. Olayın nasıl gerçekleştiğinin yürütülecek soruşturma ve yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Berfin Zelal Kaya ve Mehmet Akkaya'nın aynı dairede ölü bulunmasının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında iki kişinin ölümünün nasıl gerçekleştiği araştırılacak. Yetkili makamlar tarafından henüz olayın nedenine ilişkin resmi bir bilgi açıklanmadı.