Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırgan politikasının bedelini tüm bölgenin ödediğini vurgulayan Erdoğan, "Suudi Arabistan ve Pakistan ile hayata geçirdiğimiz Mekke Anlaşması dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün genişletilmiş formatta gerçekleştirilen zirvesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede yaptığı konuşmasına Nepal'deki sel felaketinde vatandaşları hayatını kaybeden ülkelere başsağlığı dileyerek başladı. Erdoğan, "Kıymetli kardeşim, Cumhurbaşkanı Saır Caparov başta olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere şükranlarımı iletiyorum. Diyalog ortaklığına kabul edilen Laos'u tebrik ediyorum. Bu vesileyle Kırgızistan'a Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2027-2028 geçici üyeliğine seçilmiş olmasından ötürü başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI SON 25 YILDA ÇOK KUTUPLU DÜZENİN VAZGEÇİLMEZ UNSURLARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ" 

Erdoğan, "Bugünkü buluşmamızda çok kutuplu uluslararası sisteme katkıları ele alacak olmamızı kıymetli buluyorum. Yaklaşık 3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil eden Şanghay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya-Pasifik bölgesi ile Orta Doğu‘yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı, Birleşmiş Milletler’in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! <a class='keyword-sd' href='/israil/' title='İsrail'>İsrail</a>'e özel vurgu

"HUZUR VE İSTİKRAR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın her şeyden evvel Türkiye'nin bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikasıyla örtüşen bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor, bölgemizde birlikte, tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorları tesisi ile enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik pistlerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Hazar geçişli Orta Koridor girişiminin Kuşak ve Yol Girişimi ile de uyumlu hale getirilmesini istiyor, bu bağlamda teşkilat bünyesindeki iş birliğine büyük önem veriyoruz. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatıyla her alanda iş birliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu

LİDERLERİ COP31 ZİRVESİ'NE DAVET ETTİ

Erdoğan, "Adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere dahi istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. İklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, sınır aşan suçlar ve gıda güvenliği gibi meseleler artık birçok ülke için tehdit teşkil etmektedir. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da COP31 Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Sözlerimin son verirken, teşkilatımızın Şanghay ruhundan aldığı motivasyonla gerçek anlamda çok kutuplu bir dünyanın inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğine inandığımı bir kez daha vurguluyor, Kırgızistan’dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan’a başarılar diliyor, toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu

"MEKKE ANLAŞMASI DÜNYA BARIŞINA KATKI SAĞLAYACAK"

Erdoğan, "Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail’in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze ve Lübnan’ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir" ifadelerini kullandı. Kırgızistan’dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan’a başarılar dileyen Erdoğan, toplantılarının bölge ve ülkelerin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu

"HUZUR VE İSTİKRAR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik özüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatın halklarımızın refahı için enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz.

Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı her alanda iş birliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh bir dünya bırakmaktır.

"MEKKE ANLAŞMASI DÜNYA BARIŞINA KATKI SAĞLAYACAK"

11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31'e ev sahipliği yapacağız. Siz dostlarımızı da aramızda görmekten memnuniyet duyacağız. Kırgızistan'dan dönembaşkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyorum. Suudi Arabistan ve Pakistan ile hayata geçirdiğimiz Mekke Anlaşması dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. İsrail'in saldırıları nedeniyle 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze ve Ürdün'ü unutmamalıyız. 

İsrail'in saldırıları nedeniyle 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu

LİDERLER AİLE FOTOĞRAFINDA

Öte yandan; liderler zirve kapsamında aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, solunda ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında bazı liderlerle ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu

GÖZLER ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Görüşmede Karadeniz'deki gelişmeler ile Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. Erdoğan ile Putin en son 1 Eylül 2025'te Çin'in Tianjin kentindeki ŞİÖ Zirvesi'nde görüşmüştü.

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu - Son Dakika

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