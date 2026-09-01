Bombalar peş peşe patlıyor! Galatasaray'dan saat başı transfer

Galatasaray, transfer döneminin son bölümünde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bir süredir Yusuf Akçiçek transferi üzerinde duran sarı-kırmızılıların, sürpriz bir isim için anlaşma sağladığı belirtildi. Galatasaray'ın RB Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu'nun transferi konusunda Alman kulübüyle anlaşmaya vardığı aktarıldı.

ANLAŞMA TAMAMLANDI, İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

21 yaşındaki Fransız stoperin transferinde kulüpler arasındaki anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Bitshiabu'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a davet edildiği aktarıldı. Genç futbolcunun kontrollerinin ardından transfer sürecinin tamamlanması bekleniyor.

YUSUF AKÇİÇEK İÇİN AL-HİLAL BEKLENİYORDU

Galatasaray'ın savunma hattı için gündemindeki isimlerin başında Yusuf Akçiçek geliyordu. Sarı-kırmızılılar ve genç stoper, Al-Hilal'in yeni bir stoper transferi yapmasını bekliyordu.

Al-Hilal'in savunmaya takviye yapamaması durumunda Yusuf Akçiçek transferinin gerçekleşmeyeceği ve Galatasaray'ın U23 statüsüne uygun yabancı bir sol stopere yöneleceği belirtilmişti. Bu gelişmelerin ardından sarı-kırmızılıların Bitshiabu için anlaşma sağlaması dikkat çekti.

PSG'DEN 15 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Bitshiabu, 2023 yılında Paris Saint-Germain'den 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında RB Leipzig'e transfer edildi. Alman ekibiyle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Fransız savunmacı, Leipzig kariyerinde 48 karşılaşmada forma giydi.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Genç stoperin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Bitshiabu, geçen sezon ise Leipzig formasıyla 14 karşılaşmada görev yaptı. Galatasaray, sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun çıkmaması ve transfer işlemlerinin tamamlanması halinde 21 yaşındaki Fransız stoperi kadrosuna katacak.