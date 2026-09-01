Taraftar yeni transferi bekliyordu! Karşılarına çıkan isim şoke etti - Son Dakika
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Taraftar yeni transferi bekliyordu! Karşılarına çıkan isim şoke etti

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Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül'ü karşılamak için havalimanında bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar sürpriz bir isimle karşılaştı. Taraftarların gözlerini Deniz Gül'ün geleceği noktaya çevirdiği sırada havalimanından Leroy Sane çıktı.

Galatasaraylı taraftarlar, Porto'dan transfer edilen Deniz Gül'ü karşılamak için havalimanında beklemeye başladı. Ancak genç futbolcunun gelişini bekleyen sarı-kırmızılıların karşısına önce tanıdık bir isim çıktı.

DENİZ GÜL'Ü BEKLERKEN SANE GELDİ

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane de aynı saatlerde İstanbul'a geldi. Terminalden çıkan Sane'yi karşılarında gören sarı-kırmızılı taraftarlar sürpriz yaşadı.

HAVALİMANINDA İKİ YILDIZ

Taraftarların asıl beklediği isim ise Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül'dü. Sarı-kırmızılıların Porto ile anlaşmaya vardığı genç forvet de transfer sürecini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

Deniz Gül, İstanbul'a gelişinde yaptığı ilk açıklamada, “Çocukluk hayalim bugün gerçek oluyor. Bir an önce başlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Taraftar yeni transferi bekliyordu! Karşılarına çıkan isim şoke etti

Galatasaray, Leroy Sane, Deniz Gül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftar yeni transferi bekliyordu! Karşılarına çıkan isim şoke etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taraftar yeni transferi bekliyordu! Karşılarına çıkan isim şoke etti - Son Dakika
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