Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3\'e çıkabilir

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Avukatı Nadi Türkaslan, Melih Gökçek ve yakınları hakkında yaptıkları iki ayrı suç duyurusu ile savcılıkça resen başlatılan soruşturmanın birleştirilmesi için başvuruda bulunacağını açıkladı. Türkaslan, üç dosyanın delil bütünlüğü açısından tek bir çatı altında yürütülmesini beklediklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski ABB Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında 7 Ağustos 2026 tarihinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na kapsamlı bir suç duyurusunda bulundu. Sürecin detaylarını ve hukuki boyutunu kamuoyuyla paylaşan ABB Avukatı Nadi Türkaslan, daha önce yaptıkları mal varlığı araştırması başvurusu ve son gelişmelerle birlikte dosyaların birleştirilmesine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

“AMACIMIZ İLLEGAL YOLLARLA ELDE EDİLEN YATIRIMLARIN BULUNUP ÇIKARILMASI”

7 Ağustos tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundukları şikayetin amacını net bir şekilde vurgulayan Avukat Nadi Türkaslan, şu ifadeleri kullandı: "Bizim amacımız kimsenin nerede, ne amaçla yatırım yaptığının peşine düşmek değil; bu bizi ilgilendirmiyor. Bizim amacımız, daha dün bile üzerinde kayıtlı mal varlığı olmadığını söyleyenlerin bu yatırımları belediye imkanlarından illegal yollarla elde ettiklerinin bulunup çıkarılması. Biz bu amaçla 7 Ağustos tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir şikayette bulunduk. Soruşturmanın içeriğine saygımız nedeniyle bugüne kadar o soruşturmayla ilgili de kimseye bir şey açıklamamıştık."

“GÖKÇEKLER SUÇ ÖRGÜTÜ DİYEBİLECEĞİM BİR YAPI...”

Şikayet dilekçesinin içeriğindeki iddialara ve şemaya ilişkin detaylar veren Türkaslan, belediye kaynaklarının kullanımına dikkat çekti: "Bizim o şikayetimizin temeli ve dayanağı; 'Gökçekler Suç Örgütü' diyebileceğim eski Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Nevin Gökçek, Osman Gökçek, Ahmet Gökçek, yakınları, belediye bürokratları, yoğun bir şekilde iş yapan, ihale alan iş adamlarıyla birlikte belediyenin parasını, varlıklarını, taşınmazlarını nasıl kullandığını ortaya koymaktı. Hatta bu örgütün kendi faaliyetlerini yürütebilmek için bir televizyon kanalını dahi sahiplenip onun üzerinden yayın yaptığını, yine örgütün amaçları doğrultusunda spor kulüplerine dahi uzandığını delilleriyle birlikte o dosyada biz açığa koyduk."

BAŞVURU HENÜZ SORUŞTURMA NUMARASI ALMADI

Suç duyurusu dosyasının mevcut hukuki durumunu da değerlendiren Türkaslan, gizlilik ve kısıtlama kararı ihtimali nedeniyle şunları söyledi: "Yapmış olduğumuz şikayet evrakı henüz soruşturma numarası almadığı için evrakın geldiği aşamayı, o soruşturmada kısıtlama kararı bulunup bulunmadığını bilemiyorum. Bu nedenle başvuru dilekçemizin içeriğine ilişkin daha fazla bilgi vermeyi bu aşamada çok doğru bulmuyorum."

ÜÇ DOSYANIN BİRLEŞTİRİLMESİ İÇİN DİLEKÇE VERİLECEK

Daha önce Melih Gökçek ve yakınlarının sebepsiz mal edindiği iddiasıyla mal varlıklarının araştırılması talebinde bulunduklarını belirten Türkaslan, gazeteci Murat Ağırel’in yayınının ardından resen başlatılan soruşturmayla birlikte üç dosyanın bir arada yürütülmesi gerektiğini savundu: "Daha önceden İbrahim Melih Gökçek ve yakınlarının, suç örgütünün, sebepsiz mal edindiği, bu nedenle de mal varlıklarının araştırılmasına ilişkin bir şikayetimiz daha Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunuyor. Dolayısıyla Murat Ağırel'in yayınından sonra resen başlatılan soruşturma, bizim yapmış olduğumuz iki şikayet evrakının birleştirilerek delillerin bütünlüğü yönünden soruşturmanın bir arada yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerekirse bu yönde bir dilekçeyle de başvuracağım."

ALMANYA’DAKİ ŞİRKET İDDİALARI DİLEKÇEDE YER ALMADI

Ağırel’in gündeme getirdiği Almanya’daki şirket iddialarının kendi 7 Ağustos tarihli başvurularında yer alıp almadığına ilişkin soruya yanıt veren Türkaslan, bu detayların kendi başvurularında olmadığını belirtti. Türkaslan, kendi dosyalarında mal varlıklarının edinilmesi ve ihalelere ilişkin genel iddiaların yer aldığını dile getirdi. Dosyaların birbiriyle bağlantılı olduğunu belirten Türkaslan, "Delillerin bütünlüğü, şemanın tam olarak gözükebilmesi için soruşturmanın birlikte yürütülmesinde zaruret olduğu kaçınılmaz. Tartışmasız. Ben zaten 3 soruşturmanın da birlikte yürütüleceğini tahmin ediyorum" dedi.

“YARGI ÖNÜNE ÇIKAN BİR ŞİKAYETİMİZ OLMADI”

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın daha önce ifade ettiği Gökçek ailesi hakkındaki 100’e yakın dosyayla ilgili olarak şu ana kadar ceza alan kimsenin olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Türkaslan, şu açıklamayı yaptı: "Benim bildiğim kadarıyla yok. Yani soruşturma izni verilmiştir, Danıştay aşamasındadır ama henüz yargı önüne çıkan bir şikayetimiz olmadı."