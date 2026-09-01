Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride

Altın fiyatları, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın şahin mesajları ve Orta Doğu’da tırmanan Hürmüz Boğazı geriliminin etkisiyle sert baskı altında. 4.437 dolar seviyesine gerileyen değerli metalde yatırımcıların odağı bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerine çevrildi.

Geçen hafta son 3 ayın en yüksek seviyelerini test eden altın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole toplantısındaki şahin açıklamaları sonrası başlayan sert satış dalgasını sürdürüyor. Haftanın ikinci işlem gününde spot altın ons başına %0,3 değer kaybederek 4.437,10 dolara gerilerken, ABD altın vadeli kontratları ise %0,1 artışla 4.485,30 dolar seviyesinde işlem gördü.

WARSH'IN ŞAHİNLİK MESAJI VE FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Fed Başkanı Warsh’ın enflasyon %2 hedefine ulaşana kadar Fed’in "yapacak işleri olduğunu" vurgulaması piyasalarda soğuk duş etkisi yarattı. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Eylül ayındaki faiz artırımı ihtimalini %66, Aralık ayını ise %89 oranında fiyatlamaya başladı. Yükselen faiz beklentileri, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltarak fiyatları aşağı çekti. ABD Başkanı Donald Trump da Warsh'a destek vererek kendisinden "yapılması gerekeni yapmasını" beklediğini ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE PETROL BASKISI

Altın üzerindeki bir diğer önemli baskı unsuru ise Orta Doğu'da yeniden tırmanan askeri gerilim oldu. ABD ile İran arasındaki çatışma riski ve Hürmüz Boğazı'na yönelik endişelerin petrol fiyatlarını yukarı taşıması, enflasyon beklentilerini yeniden tetikledi.

IG analisti Tony Sycamore, hem Warsh'ın faiz mesajlarının hem de Hürmüz krizinin altını aynı anda sıkıştırdığını belirterek; birden fazla ek faiz artışının altın için daha ciddi bir risk oluşturabileceğine dikkat çekti.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE

Piyasaların kaderini belirleyecek kritik hafta başladı. Yatırımcılar; JOLTS açık iş ilanları, ABD özel sektör istihdamı ve cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. Gelecek veriler, Fed'in faiz patikasına dair net sinyaller verecek.

Diğer Değerli Metallerde Son Durum:

Spot Gümüş: %0,3 artışla 66,34 dolar

Platin: %0,1 artışla 1.793,03 dolar

Paladyum: 1.356,75 dolar (Yatay)

DEV BANKADAN KRİTİK TAHMİN

Öte yandan fiyatlardaki kısa vadeli geri çekilmeye rağmen ABD merkezli çokuluslu bir yatırım bankası Goldman Sachs Research, 2026 yılı sonuna ilişkin dikkat çeken bir altın raporu yayımladı. Dev banka, altının ons fiyatının 2026 sonuna kadar 4 bin 900 dolara yükselmesini beklediğini açıkladı. Kurum; merkez bankalarının döviz rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla güçlü altın alımlarını sürdürmesini ve piyasaların 2026'da Fed'den faiz artırımı beklentilerini azaltmasını yükselişin temel gerekçeleri olarak gösterdi. Ayrıca yatırımcıların hükümet politikalarındaki büyük ölçekli değişikliklere karşı portföylerini korumak amacıyla altın türevlerini kullanmasının piyasadaki volatiliteyi artırdığı belirtildi.