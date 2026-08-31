Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı - Son Dakika
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Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

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Gaziantep'te bir otelde konaklayan kadın müşteri, yan odalardan gelen yüksek gürültü ve seslerden rahatsız olarak yaşadığı mağduriyeti "Bu Gaziantep'e her geldiğimde neden böyle şeyler yaşıyorum" diyerek kayda aldı.

Gaziantep'te tercih ettiği otel odasında dinlenmeye çalışan bir kadın müşteri, komşu odalardan gelen yoğun sesler nedeniyle zor anlar yaşadı. Yan odalardan yükselen ve rahatsızlık veren gürültülerin kesilmemesi üzerine çareyi durumu kayda almakta buldu.

YAŞADIĞI MAĞDURİYETİ KAYDA ALIP PAYLAŞTI

Otel odasında çektiği videoyla seslerin net bir şekilde duyulduğunu gözler önüne seren kadın müşteri, otel yönetiminin ve gürültü yapan diğer müşterilerin duyarsızlığına tepki gösterdi. Konaklama huzurunun bozulduğunu belirten kadın "Bu Gaziantep'e her geldiğimde neden böyle şeyler yaşıyorum" ifadelerini kullandı. 

Gaziantep, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Szka788304 Szka788304:
    seni hiç bağırtan olmamış :) şaşırırsın 4 0 Yanıtla
  • bulentsanal1969 bulentsanal1969:
    canın çekmiş belli 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı - Son Dakika
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