İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı! Suçlamanın detayı belli oldu

Şarkıcı İrem Derici’nin DJ nişanlısı İsmail Melih Kunukçu, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral, müvekkilinin soruşturma kapsamında 311 kişiyle birlikte tutuklandığını açıkladı.

İSNAT SADECE BAHİS OYNAMAYLA SINIRLI

Avukat Saral, soruşturma dosyasında farklı nitelikte eylemlere ilişkin iddiaların bulunduğunu belirterek Kunukçu açısından durumun diğer suçlamalardan ayrılması gerektiğini ifade etti.

Saral, müvekkiline yöneltilen isnadın yalnızca “bahis oynama” eylemi olduğunu söyledi. Kunukçu hakkında yasa dışı bahis oynatma, bahis organizasyonu yürütme ya da bu faaliyetler kapsamında banka hesabı veya IBAN kullandırma yönünde herhangi bir suçlama bulunmadığını belirtti.

Kunukçu’nun ifadesini kendi isteğiyle adli makamlara başvurarak verdiğini aktaran Saral, müvekkilinin soruşturmanın başlangıcından itibaren yetkili makamlarla şeffaf şekilde hareket ettiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten avukat, adli tatilin sona ermesinin ardından iddianamenin hazırlanmasını beklediklerini ifade etti. Saral, yargı sürecinde Kunukçu hakkındaki isnadın yalnızca bahis oynama eylemiyle sınırlı olduğunun açıklığa kavuşacağına inandıklarını dile getirdi.

DAHA AĞIR İDDİALARLA İLİŞKİLENDİRİLMEMELİ

Avukat Abide Gülel Saral, müvekkilinin soruşturma kapsamında yer alan farklı ve daha ağır nitelikteki iddialarla ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına dikkat çeken Saral, devam eden soruşturma ve yargı sürecine saygı duyduklarını belirtti.

Saral, konunun yargılama sürecinde tüm yönleriyle açıklığa kavuşacağına inandıklarını ifade etti.