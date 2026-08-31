Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor! Anne Biçer'in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor! Anne Biçer'in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri...

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan iki çocuğun annesi Ayten Biçer, gözyaşları içinde çocuklarının bulunması için yardım istedi. Anne Biçer'in "Birisi gelsin, benim çocuğumu sağ ya da ölü çıkarsın" sözleri yürekleri yaktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarındaki gemi kazasında kaybolan Saliha Miray (12) ve Mehmet Asaf Biçer (6) kardeşlerin annesi Ayten Biçer, "Benim 2 tane çocuğum gitti. Kızım elimin altından kaydı gitti. Elimi böyle tutmuştu. Valiz düştü, elimden kaydı gitti. Valiz düştü, kızım da gitti" diye gözyaşı döküp, çocuklarının bulunmasını istedi.

KKTC'nin Girne kentinden dün saat 12.00'de Mersin'in Taşucu ilçesine gitmek için hareket eden yolcu gemisi, kısa süre sonra güverteden salıp, alabora oldu. Yan yatan gemideki 241 kişi kurtarıldı, 8 yolcu hayatını kaybederken, 20 kişi ise kayboldu.

Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor! Anne Biçer'in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri...

KARDEŞLERDEN BİRİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU, 2'Sİ KAYBOLDU

Kıbrıs'taki tatillerinin ardından memleketleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine dönmek için yola çıkan 5 kişilik Biçer ailesi de faciaya gemide yakalandı. Ailenin 3 çocuğundan kızları Saliha Miray ile oğulları Mehmet Asaf akıntıya kapılıp kayboldu. Diğer oğulları Halil Kerem Biçer ise kendi imkanlarıyla batan geminin en üst noktasına çıkarak oradan can evine atladı. Hayri Biçer (42) ve eşi Ayten (35) ile oğulları Halil Kerem Biçer, ekipler tarafından kurtarıldı.

Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor! Anne Biçer'in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri...

"BİRİSİ GELSİN, BENİM ÇOCUĞUMU SAĞ YA DA ÖLÜ ÇIKARSIN"

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, bugün kıyıya gelip çocuklarından gelecek haberi bekleyen çiftten Ayten Biçer fenalaştı. Gözyaşları içinde facia anını anlatan Biçer, "Benim 2 tane çocuğum gitti. Kızım elimin altından kaydı gitti. Elimi böyle tutmuştu. Valiz düştü, elimden kaydı gitti. Valiz düştü, kızım da gitti. Birisi gelsin, benim çocuğumu sağ ya da ölü çıkarsın. Benim çocuğumun kafası bir yere mi sıkıştı? Gözüne camlar mı girdi? Ben evde bardak kırılıyor, 10 kere süpürüyorum ayaklarına değmesin diye. Yemek yemiyorlar diye 10 çeşit yemek yapıyordum. Ben bunu hak etmedim Allahım' dedi.

BAŞARIR: KAYIP SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Bu arada bölgeye giden heyette yer alan Ali Mahir Başarır arama-kurtarma sahasındaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Başarır, yetkililerle yaptığı görüşmeler doğrultusunda kayıp sayısının 20'ye yükselebileceğini ifade etti. Başarır, Biçer ailesi ile kayıp yakınlarından gelecek haberi bekleyen diğer aileleri de ziyaret etti.

Bölgede denizden ve havadan yürütülen geniş çaplı arama-kurtarma operasyonu devam ediyor.

Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güncel, Kıbrıs, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor! Anne Biçer'in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu
Kafasında kaskla bara girdi Silahını çekip ortalığı kana buladı Kafasında kaskla bara girdi! Silahını çekip ortalığı kana buladı
Kızı son anlarını anlattı Kızı son anlarını anlattı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu’nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

16:20
Melih Gökçek’i iyice zora sokacak Elinde ne varsa savcıya verdi
Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi
16:16
Fener’e mi geliyor Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama
Fener'e mi geliyor? Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama
16:12
Emekliye ’dev zam’ hazırlığı
Emekliye 'dev zam' hazırlığı
15:52
Girne’deki facia sonrası Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: Gerekirse istifa ederim
Girne'deki facia sonrası Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: Gerekirse istifa ederim
15:45
Acun Ilıcalı’nın ayakkabısının fiyatı tartışma yarattı
Acun Ilıcalı'nın ayakkabısının fiyatı tartışma yarattı
15:37
Girne’deki gemi faciasında kayıp sayısı 20’ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
15:34
Girne faciasının kahramanı Tam 100 kişiyi kurtardı
Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı
15:17
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
14:51
Galatasaray’da şok ayrılık Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
Galatasaray'da şok ayrılık! Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
14:15
Trump’ın hamlesi yetmedi Kuzey Kore’den dünyayı tedirgin eden nükleer resti
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti
14:13
Milli antrenör Funda Bakış’ın öldürüldüğü anlar kamerada
Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 17:16:34. #7.12#
SON DAKİKA: Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor! Anne Biçer'in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement