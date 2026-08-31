Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor! Anne Biçer'in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarındaki gemi kazasında kaybolan Saliha Miray (12) ve Mehmet Asaf Biçer (6) kardeşlerin annesi Ayten Biçer, "Benim 2 tane çocuğum gitti. Kızım elimin altından kaydı gitti. Elimi böyle tutmuştu. Valiz düştü, elimden kaydı gitti. Valiz düştü, kızım da gitti" diye gözyaşı döküp, çocuklarının bulunmasını istedi.

KKTC'nin Girne kentinden dün saat 12.00'de Mersin'in Taşucu ilçesine gitmek için hareket eden yolcu gemisi, kısa süre sonra güverteden salıp, alabora oldu. Yan yatan gemideki 241 kişi kurtarıldı, 8 yolcu hayatını kaybederken, 20 kişi ise kayboldu.

KARDEŞLERDEN BİRİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU, 2'Sİ KAYBOLDU

Kıbrıs'taki tatillerinin ardından memleketleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine dönmek için yola çıkan 5 kişilik Biçer ailesi de faciaya gemide yakalandı. Ailenin 3 çocuğundan kızları Saliha Miray ile oğulları Mehmet Asaf akıntıya kapılıp kayboldu. Diğer oğulları Halil Kerem Biçer ise kendi imkanlarıyla batan geminin en üst noktasına çıkarak oradan can evine atladı. Hayri Biçer (42) ve eşi Ayten (35) ile oğulları Halil Kerem Biçer, ekipler tarafından kurtarıldı.

"BİRİSİ GELSİN, BENİM ÇOCUĞUMU SAĞ YA DA ÖLÜ ÇIKARSIN"

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, bugün kıyıya gelip çocuklarından gelecek haberi bekleyen çiftten Ayten Biçer fenalaştı. Gözyaşları içinde facia anını anlatan Biçer, "Benim 2 tane çocuğum gitti. Kızım elimin altından kaydı gitti. Elimi böyle tutmuştu. Valiz düştü, elimden kaydı gitti. Valiz düştü, kızım da gitti. Birisi gelsin, benim çocuğumu sağ ya da ölü çıkarsın. Benim çocuğumun kafası bir yere mi sıkıştı? Gözüne camlar mı girdi? Ben evde bardak kırılıyor, 10 kere süpürüyorum ayaklarına değmesin diye. Yemek yemiyorlar diye 10 çeşit yemek yapıyordum. Ben bunu hak etmedim Allahım' dedi.

BAŞARIR: KAYIP SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Bu arada bölgeye giden heyette yer alan Ali Mahir Başarır arama-kurtarma sahasındaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Başarır, yetkililerle yaptığı görüşmeler doğrultusunda kayıp sayısının 20'ye yükselebileceğini ifade etti. Başarır, Biçer ailesi ile kayıp yakınlarından gelecek haberi bekleyen diğer aileleri de ziyaret etti.

Bölgede denizden ve havadan yürütülen geniş çaplı arama-kurtarma operasyonu devam ediyor.