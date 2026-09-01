Girne\'deki gemi faciasında “Kaptanın belgesi yok” iddiasına KKTC Ulaştırma Bakanı son noktayı koydu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne-Taşucu seferini yapan Filo Jet'e ait katamaranın batmasının ardından kaptanın yeterlilik belgesinin geçerli olmadığı iddia edildi.

KKTC BAKANINA KRİTİK SORULAR

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı gazeteci Sinan Burhan, söz konusu iddiaları KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'ya sordu.

Burhan, KKTC Ulaştırma Bakanı'na, "Gemi sağlam mı?" ve "Kaptanın belgesi var mı?" sorularını yöneltti.

"YANLIŞ BİLGİLER YAYILDI"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sinan Burhan’a yaptığı açıklamada Türk medyasında kazayla ilgili bazı yanlış bilgilerin yayıldığını söyledi.

Balan Arıklı, "25 yıllık kaptanın belgesi yok" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, kaptanın 25 yıllık tecrübeye ve geçerli belgelere sahip olduğunu belirtti. Arıklı, ilgili belgeleri de Burhan ile paylaştı.

"GEMİYE 'SAĞLAM RAPORU' VERİLDİ"

Arıklı ayrıca geminin de Akdeniz Tersanesi ve Türk Loydu tarafından yaklaşık üç ay önce denetlendiğini ve sağlam raporu verildiğini ifade etti.

Kazanın, gemiye sert bir şişme botun çarpması veya “ölü dalga” olarak tabir edilen iki dalganın üst üste binmesi sonucu meydana gelmiş olabileceğini belirten Arıklı, kesin nedenin arama çalışmaları tamamlandıktan sonra ortaya çıkacağını söyledi.

"ENKAZA ULAŞILDIĞINDA KAZANIN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİ NETLEŞECEK"

Türkiye’den bölgeye gönderilen geminin 500 metre derinliğe kadar arama yapabildiğini belirten Arıklı, enkaza ulaşılması halinde kazanın nasıl gerçekleştiğinin netleşeceğini ifade etti. Kayıplara henüz ulaşılamadığını, kurtarılanların ise ailelerine teslim edildiğini açıkladı.

Arıklı ayrıca, Türkiye’den gelen gemiyle 500 metre derinlikte VDR cihazının (geminin kara kutusu) arandığını belirterek, bu cihaza ulaşılması halinde kazanın nasıl meydana geldiğinin büyük ölçüde ortaya çıkacağını söyledi.

İŞTE BAKAN ARIKLI'NIN PAYLAŞTIĞI BELGELER