Girne'deki gemi faciasında “Kaptanın belgesi yok” iddiasına KKTC Ulaştırma Bakanı son noktayı koydu - Son Dakika
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Girne'deki gemi faciasında “Kaptanın belgesi yok” iddiasına KKTC Ulaştırma Bakanı son noktayı koydu

Girne\'deki gemi faciasında “Kaptanın belgesi yok” iddiasına KKTC Ulaştırma Bakanı son noktayı koydu
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Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından gemi kaptanının yeterlilik belgesinin olmadığı iddia edildi. Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, söz konusu iddiayı KKTC Ulaştırma Bakanı Arıklı'ya sordu. Bakan Araklı, iddianın gerçeği yansıtmadığını, kaptanın 25 yıllık tecrübeye ve geçerli belgelere sahip olduğunu belirterek, geminin de Akdeniz Tersanesi ve Türk Loydu tarafından yaklaşık üç ay önce denetlendiğini ve sağlam raporu verildiğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne-Taşucu seferini yapan Filo Jet'e ait katamaranın batmasının ardından kaptanın yeterlilik belgesinin geçerli olmadığı iddia edildi.

KKTC BAKANINA KRİTİK SORULAR

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı gazeteci Sinan Burhan, söz konusu iddiaları KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'ya sordu.

Burhan, KKTC Ulaştırma Bakanı'na, "Gemi sağlam mı?" ve "Kaptanın belgesi var mı?" sorularını yöneltti.

Girne'deki gemi faciasında “Kaptanın belgesi yok” iddiasına KKTC Ulaştırma Bakanı son noktayı koydu

"YANLIŞ BİLGİLER YAYILDI"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sinan Burhan’a yaptığı açıklamada Türk medyasında kazayla ilgili bazı yanlış bilgilerin yayıldığını söyledi.

Balan Arıklı, "25 yıllık kaptanın belgesi yok" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, kaptanın 25 yıllık tecrübeye ve geçerli belgelere sahip olduğunu belirtti. Arıklı, ilgili belgeleri de Burhan ile paylaştı.

Girne'deki gemi faciasında “Kaptanın belgesi yok” iddiasına KKTC Ulaştırma Bakanı son noktayı koydu

"GEMİYE 'SAĞLAM RAPORU' VERİLDİ"

Arıklı ayrıca geminin de Akdeniz Tersanesi ve Türk Loydu tarafından yaklaşık üç ay önce denetlendiğini ve sağlam raporu verildiğini ifade etti.

Kazanın, gemiye sert bir şişme botun çarpması veya “ölü dalga” olarak tabir edilen iki dalganın üst üste binmesi sonucu meydana gelmiş olabileceğini belirten Arıklı, kesin nedenin arama çalışmaları tamamlandıktan sonra ortaya çıkacağını söyledi.

Girne'deki gemi faciasında “Kaptanın belgesi yok” iddiasına KKTC Ulaştırma Bakanı son noktayı koydu

"ENKAZA ULAŞILDIĞINDA KAZANIN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİ NETLEŞECEK"

Türkiye’den bölgeye gönderilen geminin 500 metre derinliğe kadar arama yapabildiğini belirten Arıklı, enkaza ulaşılması halinde kazanın nasıl gerçekleştiğinin netleşeceğini ifade etti. Kayıplara henüz ulaşılamadığını, kurtarılanların ise ailelerine teslim edildiğini açıkladı.

Arıklı ayrıca, Türkiye’den gelen gemiyle 500 metre derinlikte VDR cihazının (geminin kara kutusu) arandığını belirterek, bu cihaza ulaşılması halinde kazanın nasıl meydana geldiğinin büyük ölçüde ortaya çıkacağını söyledi.

İŞTE BAKAN ARIKLI'NIN PAYLAŞTIĞI BELGELER

Girne'deki gemi faciasında “Kaptanın belgesi yok” iddiasına KKTC Ulaştırma Bakanı son noktayı koydu
Girne'deki gemi faciasında “Kaptanın belgesi yok” iddiasına KKTC Ulaştırma Bakanı son noktayı koydu
Girne'deki gemi faciasında “Kaptanın belgesi yok” iddiasına KKTC Ulaştırma Bakanı son noktayı koydu

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Son Dakika KKTC Girne'deki gemi faciasında “Kaptanın belgesi yok” iddiasına KKTC Ulaştırma Bakanı son noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    her işimiz eksik.. nasıl bir ülke olduk.. her sektörde tekelleşmenin sonucu bu.. rezalet 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Girne'deki gemi faciasında “Kaptanın belgesi yok” iddiasına KKTC Ulaştırma Bakanı son noktayı koydu - Son Dakika
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