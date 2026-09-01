KAP geldi! İşte Osimhen'in yedeği - Son Dakika
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KAP geldi! İşte Osimhen'in yedeği

KAP geldi! İşte Osimhen\'in yedeği
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Galatasaray, Porto forması giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Deniz Gül'ün transferi için resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılıların İstanbul'a getirmek üzere yola çıkardığı genç golcüyü taşıyan uçağın bugün saat 14.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Deniz Gül transferi için resmi süreç başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Porto forması giyen milli futbolcunun transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

KAP geldi! İşte Osimhen'in yedeği

GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi. Galatasaray'ın KAP açıklamasıyla birlikte Deniz Gül transferinde resmi süreç de başlamış oldu.

KAP geldi! İşte Osimhen'in yedeği

DENİZ GÜL İSTANBUL'A GELİYOR

Transfer görüşmelerinin resmen açıklanmasının ardından gözler Deniz Gül'ün İstanbul'a gelişine çevrildi. Genç golcüyü taşıyan uçağın bugün saat 14.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi bekleniyor. Deniz Gül'ün İstanbul'a gelmesinin ardından transfer sürecindeki işlemlerin devam etmesi bekleniyor.

Atatürk Havalimanı, Galatasaray, Deniz Gül, Havacılık, İstanbul, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor KAP geldi! İşte Osimhen'in yedeği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaraylı olarak hiç memnun olmadım. O kadar futbolcu ismi geçti, 44 maçta 4 gol atan adamı aldık. Halil dervişoğlu gibi olacak. 4 1 Yanıtla
  • muratcil717@gmail.com [email protected]:
    abi bu Galatasaray nerden buluyor böyle güzel transferleri anlamıyorum bir Fenerbahçeli olarak şaşıyorum efsane transfer olur renk katacak ligimiz renk getirecek büyük iş büyük akıl 3 0 Yanıtla
  • Ahmet Altunkılıç Ahmet Altunkılıç:
    Deniz Gül bitti aynı Emre mor gibi olacak 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: KAP geldi! İşte Osimhen'in yedeği - Son Dakika
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