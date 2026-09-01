Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde intihar girişimi: Fransız turist Nadia, 3 saat boyunca yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde intihar girişimi: Fransız turist Nadia, 3 saat boyunca yalnız bırakmadı

Antalya\'nın Muratpaşa ilçesinde intihar girişimi: Fransız turist Nadia, 3 saat boyunca yalnız bırakmadı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 33 yaşındaki Kemal U., yaklaşık 30 metre yükseklikteki demir korkulukların arkasına geçerek intihar girişiminde bulundu. Olayı gören Fransız turist Nadia, şahsın ikna olması için yaklaşık 3 saat boyunca olay yerinden ayrılmadı ve onunla konuşarak destek olmaya çalıştı. Polis ve müzakereci ekiplerinin çabalarıyla ikna edilen Kemal U., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da 30 metre yükseklikteki kanyon korkuluklarına çıkarak atlama girişiminde bulunan şahsı gören Fransız turist, adamın güvenli alana alınmasını görmek için yaklaşık 3 saat boyunca olay yerinde bekledi. Şahıs polis ve müzakerecilerin çabasıyla ikna edilirken, Fransız kadın "Her şey yoluna girene kadar buradan ayrılmayacağım" diyerek endişeli anlar yaşadı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Kadınyarı Kanyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 33 yaşındaki Kemal U., kanyon kenarında bulunan yaklaşık 30 metre yükseklikteki demir korkulukların arkasına geçerek tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde intihar girişimi: Fransız turist Nadia, 3 saat boyunca yalnız bırakmadı

FRANSIZ TURİST SAATLERCE BEKLEDİ 

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alıp müzakereci eşliğinde Kemal U.'yu ikna etmeye çalışırken, olay yerinden geçen Fransız turist Nadia yaşananlardan derin biçimde etkilendi. Şahsın durumunu görünce otele dönmekten vazgeçen turist kadın, kanyon yanındaki merdivenlerde oturarak saatlerce gelişmeleri takip etti. Zaman zaman tehlikeli hareketler yapan Kemal U.'ya el sallayan ve kendisi de konuşarak yardımcı olmaya çalışan Fransız turist, 3 saat boyunca endişeli gözlerle polisin ikna çalışmalarını izledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde intihar girişimi: Fransız turist Nadia, 3 saat boyunca yalnız bırakmadı

"HER ŞEY YOLUNA GİRENE KADAR..."

Yaşadığı üzüntüyü ve çaresizliği dile getiren Fransız turist Nadia, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bu olay yaşanmadan önce onu ilk gören kişilerden biriydim. İntihar etmek istediğini düşündüm ve otele geri dönmek istemedim. Sadece bu adama ne olacağını bilmek istiyorum çünkü bu durum beni çok üzüyor. Onunla konuşmaya ve yardım teklif etmeye çalıştım ama kimseyi dinlemek istemiyor. Her şey yoluna girene kadar buradan ayrılmayacağım. İnşallah her şey onun için iyi olur ve bir psikiyatri merkezine götürülür."

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde intihar girişimi: Fransız turist Nadia, 3 saat boyunca yalnız bırakmadı

İKNA OLUP İNDİĞİNDE YANINA KOŞTU

Yaklaşık 3 saat süren gergin bekleyişin ardından müzakereci ve polis ekiplerinin çabasıyla Kemal U. ikna edilerek bulunduğu yerden güvenli alana indirildi. Şahsın indirildiğini gören Fransız turist Nadia, hemen Kemal U.'nun yanına giderek sağlık durumunu sordu. Kemal U., tedbir ve kontrol amaçlı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Fransız, Antalya, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde intihar girişimi: Fransız turist Nadia, 3 saat boyunca yalnız bırakmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde intihar girişimi: Fransız turist Nadia, 3 saat boyunca yalnız bırakmadı - Son Dakika
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