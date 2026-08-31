İran'ın ABD üssüne saldırması Trump'ı çıldırttı: Onları sert vuracağız - Son Dakika
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İran'ın ABD üssüne saldırması Trump'ı çıldırttı: Onları sert vuracağız

İran\'ın ABD üssüne saldırması Trump\'ı çıldırttı: Onları sert vuracağız
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırıları sonrası İran'ın Ürdün'deki ABD hava üslerini balistik füzelerle hedef almasının ardından bu saldırılara karşılık vereceklerini açıkladı.

Fox News muhabiri Trey Yingst, Trump ile yaptığı röportajdan ABD Başkanı'nın İran'a ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Yingst'e göre Trump, İran'ın Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle hedef almasına karşılık verileceğini söyledi. Trump, "Onları sert vuracağız. Bir yanıt vereceğiz." diye konuştu.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ MÜDAHALE ETTİ

İran'ın balistik füzelerinin biri hariç tamamına ABD hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini belirten Trump, müdahale edilemeyen füzenin "önemli bir yeri vurmayacağı için hava sahasından geçişine izin verildiğini" ifade etti.

"İRAN ANLAŞMA KONUSUNDA ÇOK İSTEKLİ"

Trump, İran'ın "görüşmeyi çok istediğini ancak anlaşma konusunda onlara güvenilebileceğinden emin olmadığını" savundu. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yaptırımlarının "işe yaradığına" ilişkin sözlerini yineledi.

ABD, LARK ADASINA SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

ABD ordusu, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu. İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını bildirmişti.

Ürdün ordusu, ülkenin hava sahasını ihlal eden 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'ın ABD üssüne saldırması Trump'ı çıldırttı: Onları sert vuracağız - Son Dakika

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