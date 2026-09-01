ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti - Son Dakika
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ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti

ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti
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ABD'nin İran'la savaşının sürdüğü ve binlerce Amerikan askerinin Orta Doğu'da konuşlandırıldığı kritik bir dönemde Washington'da önemli bir istifa yaşandı. ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile aylardır süren gerilimin ardından istifasını Beyaz Saray'a sundu. Driscoll'ın özellikle ordunun dönüşümü ve savaşa hazırlık kapasitesi konusunda Hegseth ile görüş ayrılıkları yaşadığı belirtildi.

ABD yönetiminde, İran'la savaşın devam ettiği kritik süreçte üst düzey bir ayrılık yaşandı. ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile aylardır yaşadığı görüş ayrılıklarının ardından görevinden ayrılma kararı aldı.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Driscoll'ın istifası, binlerce ABD Kara Kuvvetleri askerinin Orta Doğu'da konuşlandırıldığı bir döneme denk geldi.

İlk haberlerde Beyaz Saray'ın istifayı kabul edip etmediğinin netlik kazanmadığı belirtilirken, daha sonra ABD'li bir yetkili Başkan Donald Trump'ın Driscoll'ın istifasını kabul ettiğini açıkladı.

HEGSETH İLE AYLARDIR GERİLİM YAŞIYORDU

Driscoll ile Savunma Bakanı Pete Hegseth arasında bir süredir ABD Kara Kuvvetleri'nin dönüşümü ve savaşa hazırlık kapasitesi konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyordu.

Reuters'a konuşan konuya yakın bir kaynağa göre Driscoll, yönetim nezdinde Kara Kuvvetleri'nin dönüşümü ve hazırlık seviyesine ilişkin endişelerini dile getirdi. Driscoll'ın, söz konusu dönüşüm çalışmalarından sorumlu generallerin Hegseth tarafından görevden alınmasının süreci sekteye uğrattığını düşündüğü aktarıldı.

İki isim arasındaki gerilimin uzun süredir devam ettiği farklı Amerikan basın kuruluşları tarafından da doğrulandı.

ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll

HEGSETH'İN DRISCOLL'I GÖREVDEN ALMAK İSTEDİĞİ BELİRTİLDİ

Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, Hegseth'in uzun süredir Driscoll'ı Pentagon bürokrasisi içinde kendisine yönelik bir tehdit olarak gördüğünü ve görevden almak istediğini söyledi.

Ancak Driscoll'ın ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yakın ilişkisinin bunun önünde engel oluşturduğu belirtildi. Driscoll ile Vance'in yakınlığı diğer Amerikan kaynaklarınca da aktarılıyor.

BARDAĞI TAŞIRAN GELİŞME GENERAL GEORGE'UN GÖREVDEN ALINMASI OLDU

Driscoll'ın Hegseth'e yönelik rahatsızlığının, ABD Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Randy George'un nisan ayında görevden alınmasının ardından daha da arttığı belirtildi.

George'un görevden alınması, ABD güçlerinin Orta Doğu'daki savaş operasyonlarının sürdüğü dönemde gerçekleşti. Driscoll'ın müttefiklerinden biri olarak görülen George'un ardından Kara Kuvvetleri'nin en üst düzey üniformalı makamına kalıcı bir isim henüz atanmadı.

ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti
Savunma Bakanı Pete Hegseth

BEYAZ SARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN VEDA

Beyaz Saray ise Driscoll'ın görev süresine ilişkin övgü dolu bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Driscoll'ın tarihi askeri operasyonlar sırasında liderlik yaptığını, ordunun hazırlık ve vurucu güç kapasitesine yeniden odaklanmasına katkı sağladığını ve Rusya-Ukrayna müzakerelerinde görev üstlendiğini belirtti.

Açıklamada, “ABD Kara Kuvvetleri, Başkomutan ve Savunma Bakanı ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sayesinde her zamankinden daha güçlü” ifadelerine yer verildi.

PENTAGON'DA PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

Driscoll'ın ayrılığı, Hegseth döneminde ABD askeri yönetiminde yaşanan üst düzey değişikliklerin son halkası oldu. Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Randy George'un yanı sıra çok sayıda üst düzey general ve amiral görevinden ayrıldı veya görevden alındı.

Driscoll'ın istifası, özellikle ABD'nin İran'la savaşının devam ettiği ve Orta Doğu'da binlerce Amerikan askerinin görev yaptığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle Washington'daki askeri yönetim açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Washington, Orta Doğu, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika ABD ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti - Son Dakika

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