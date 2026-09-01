Polis dronu bu kez Üsküdar’da! Anonsu duyanlar uzaklaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polis dronu bu kez Üsküdar’da! Anonsu duyanlar uzaklaştı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’da polis dronuyla yapılan denetimlerde dün Fatih’in ardından bugün Üsküdar’da benzer görüntüler kaydedildi. Sahilde alkol tüketen kişileri havadan tespit eden polis, dronun hoparlöründen “Burada alkol tüketimi yasaktır. Lütfen uyarılara uyup uzaklaşın” anonsu yaptı. Uyarının ardından kişiler bölgeden uzaklaştı.

İstanbul’da güvenlik güçlerinin dronlarla gerçekleştirdiği denetimlerde dikkat çeken görüntülere bir yenisi eklendi. Dün Fatih’te alkol tüketen kişilerin polis dronundan yapılan anonsla uyarılmasının ardından bu kez adres Üsküdar oldu.

Üsküdar Sahili’nde denetim gerçekleştiren polis ekipleri, bölgede alkol tüketen kişileri dron yardımıyla tespit etti.

DRON DOĞRUDAN YANLARINA GİTTİ

Tespit edilen kişilerin bulunduğu noktaya yönlendirilen polis dronunun hoparlöründen uyarı anonsu yapıldı.

Anons sırasında, “Dikkat dikkat, bu polis dronudur. Burada alkol tüketimi yasaktır. Lütfen uyarılara uyup uzaklaşın. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Uyarının ardından sahilde bulunan kişiler kısa süre içerisinde bölgeden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

DÜN FATİH, BUGÜN ÜSKÜDAR

Üsküdar'daki görüntüler, bir gün önce Fatih'te gerçekleştirilen benzer denetimin ardından geldi. Fatih'te de alkol tüketen kişiler polis dronu aracılığıyla yapılan anonsla uyarılmıştı.

Peş peşe iki ilçede görüntülenen uygulamayla polis dronlarının İstanbul'daki denetimlerde aktif şekilde kullanılması dikkat çekti.

POLİS DRONLARI 39 İLÇEDE KULLANILIYOR

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla polis dronları kentin 39 ilçesinde kullanılıyor.

Dronlar asayiş ve narkotik uygulamalarının yanı sıra ormanlık alanların denetlenmesi ve yangın riskine karşı yürütülen çalışmalarda da görev alıyor. Geniş alanlar havadan kontrol edilirken tespit edilen şüpheli durumlar bölgedeki ekiplere bildiriliyor.

Kaynak: DHA

İstanbul, Üsküdar, Güncel, Polis, Fatih, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Polis dronu bu kez Üsküdar’da! Anonsu duyanlar uzaklaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu
Kafasında kaskla bara girdi Silahını çekip ortalığı kana buladı Kafasında kaskla bara girdi! Silahını çekip ortalığı kana buladı
Kızı son anlarını anlattı Kızı son anlarını anlattı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu’nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Turistin taksi kabusu Soyup soğana çevirdiler Turistin taksi kabusu! Soyup soğana çevirdiler
Üniversiteyi bırakıp çocukluk tutkusuna sarıldı Şimdi milyonlar kazanıyor Üniversiteyi bırakıp çocukluk tutkusuna sarıldı! Şimdi milyonlar kazanıyor
Girne’de gemi faciasında gözaltılar mahkemede Girne'de gemi faciasında gözaltılar mahkemede

06:25
Kan donduran tehditlere gözaltı Şüpheli 16 yaşında çıktı
Kan donduran tehditlere gözaltı! Şüpheli 16 yaşında çıktı
00:26
CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı Tek bir tutuklu kaldı
CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı
23:30
Amedspor, Trabzonspor’u 90’da devirdi
Amedspor, Trabzonspor'u 90'da devirdi
23:18
Vlahovic coştu, coşturdu Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye 6 gollü gözdağı
Vlahovic coştu, coşturdu! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 6 gollü gözdağı
22:58
Trump’tan İran’a saldırı açıklaması Brent petrol anında yükselişe geçti
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması! Brent petrol anında yükselişe geçti
22:06
Resmi açıklama geldi İşte Diego Carlos’un yeni adresi
Resmi açıklama geldi! İşte Diego Carlos'un yeni adresi
21:51
Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı
Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı
21:40
Aziz Yıldırım’dan talimat Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı
Aziz Yıldırım'dan talimat! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı
20:50
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
19:36
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu O artık gerçekten kahraman
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman
19:19
Marketteki korkunç saldırı kamerada
Marketteki korkunç saldırı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 06:38:14. #7.12#
SON DAKİKA: Polis dronu bu kez Üsküdar’da! Anonsu duyanlar uzaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement