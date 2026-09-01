Kan donduran tehditlere gözaltı! Şüpheli 16 yaşında çıktı - Son Dakika
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Kan donduran tehditlere gözaltı! Şüpheli 16 yaşında çıktı

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Yayınladığı videoda başörtülü kadınları, küçük çocukları ve hayvanları hedef alan şahıs için yapılan çağrılar karşılık buldu. Başörtülü kadınları öldürmekle, 2 yaşındaki çocuklara cinsel saldırıda bulunmakla ve hayvanlara zarar vermekle tehdit eden kişinin 16 yaşındaki M.F.Ç. olduğu tespit edildi. VPN kullanıp sesini değiştirerek kimliğini gizlemeye çalışan şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin teknik çalışması sonucu gözaltına alındı.

Bir şahsın yayınladığı video kaydında kullandığı tehdit içerikli ifadeler tepki çekti. Şahıs, kayıtta önümüzdeki iki aylık süreçten söz ederek başörtülü kadınları ve küçük çocukları doğrudan hedef aldı.

Videoda başörtülü kadınları öldürmekle tehdit eden şahıs, 2 yaşındaki çocuklara yönelik cinsel saldırı tehdidinde de bulundu. Kayıt boyunca ağır küfür ve hakaretler kullanan şahsın sözleri üzerine emniyet güçlerine çağrı yapıldı.

"BU BİR SUÇ DUYURUSUDUR"

Görüntüleri paylaşarak yetkililere seslenen vatandaşlar, "Emniyet'in harekete geçmesini bekliyoruz. Bu bir suç duyurusudur" ifadelerini kullanarak şahsın bir an önce tespit edilmesini istedi.

Paylaşımlarda şahsın açık şekilde kadınları ve çocukları hedef aldığı belirtilerek güvenlik güçlerinin harekete geçmesi talep edildi.

BAKAN ÇİFTÇİ'YE ÇAĞRI YAPILDI

Vatandaşlar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi de etiketleyerek videodaki şahsın kimliğinin ve bulunduğu yerin belirlenmesi için çağrıda bulundu.

Yapılan çağrıların ardından olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin yürüttüğü teknik çalışmalar sonucunda videoyu yayınlayan kişinin kimliği tespit edildi.

16 YAŞINDAKİ M.F.Ç. GÖZALTINA ALINDI

Müslümanlara, küçük kız çocuklarına ve kedilere yönelik saldırı gerçekleştireceğini söyleyen kişinin 16 yaşındaki M.F.Ç. olduğu belirlendi. Şüpheli, kimliğinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alındı.

VPN KULLANDI, SESİNİ DEĞİŞTİRDİ

M.F.Ç.'nin kimliğini gizlemek amacıyla VPN kullandığı ve sesini değiştirdiği belirtildi. Buna rağmen Siber Suçlarla Mücadele birimleri tarafından yürütülen teknik çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi.

    M.F.Ç.'nin gözaltına alınmasının ardından çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer kişilerin tespit edilmesi için de çalışma başlatıldığı belirtildi.

    Siber Suçlarla Mücadele, İçişleri Bakanlığı, Mustafa Çiftçi, Güncel, Son Dakika

    Son Dakika Güncel Kan donduran tehditlere gözaltı! Şüpheli 16 yaşında çıktı - Son Dakika

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