Vlahovic coştu, coşturdu! Beşiktaş\'tan Fenerbahçe\'ye 6 gollü gözdağı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 6-2 kazandı.

BEŞİKTAŞ MAÇA HIZLI BAŞLADI

9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan Murillo'nun ortasında arka direkte kafa vuruşunu yapan Djalo'nun şutunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü. Dönen topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Agbadou'nun arka direğe ortasında Cerny, altıpas içinde meşin yuvarlağı kafayla kalecinin sağından ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

36. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün pasıyla savunma arkasına sarkan Trossard, ceza sahası sol çaprazında açısını kaybetti. Belçikalı futbolcunun arka direğe ortasında Murillo'nun diziyle yaptığı vuruşta üst direkten dönen meşin yuvarlağı kaleci Felipe kontrol etti.

VAR'IN UYARISI SONRASI PENALTI KARARI

42. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Olaitan'ın sert şutunda top, Çorum FK savunmasında Penetra'ya çarptı ve kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında monitörden izleyen hakem Çağdaş Altay, elle oynama gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

VLAHOVIC'İN İLK GOLÜYLE FARK İKİYE ÇIKTI

Mücadelenin 43. dakikasında kullanılan penaltıda topun başına geçen Dusan Vlahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Vlahovic, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

ÇORUM FK'DAN ŞIK BİR GOL

52. dakikada Çorum FK, Mohammed Diomande ile farkı 1'e indirdi. Diomande, uzaklardan sol ayağıyla nefis vurdu ve tam köşeye giden topta sezonun en güzel gollerinden birine imza attı.

FARK YENİDEN İKİYE ÇIKTI

59. dakikada Dusan Vlahovic attı, Beşiktaş farkı yeniden 2'ye çıkardı. Sağ kanattan yapılan orta Çorum ceza sahasında savunmadan sekip Dusan Vlahovic'in önünde kaldı, Sırp yıldız bekletmeden sol ayakla yerden sert vurdu gol oldu.

VLAHOVIC'TEN HAT-TRICK

66. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Dusan Vlahovic, iç sahada 11'de çıktığı ilk maçta hat-trick yaptı. Çorum FK ceza sahası içinde boşta kalan topa iyi hareketlenen yıldız golcü vuruşunu yaptı ve sağ alt köşeden topu ağlara gönderdi. Durum 4-1 oldu.

BU KEZ SAHNEDE İLHAN FAKILI VAR

Beşiktaş, 74. dakikada 5'nci golü buldu. Olaitan'ın yay üzerinde sağ taraftaki İlhan Fakılı'ya pasında topu alan genç futbolcu çaprazdan uzak köşeye yerden vurdu ve top ağlara gitti. İlhan Fakılı, siyah-beyazlılardaki ilk golünü attı.

ÇORUM FK PES ETMİYOR

Çorum FK, 77. dakikada ikinci golünü buldu. Eski Beşiktaşlı Cengiz Ünder'in ortasında genç oyuncu Ermin Mamic kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ'TAN ALTINCI GOL

Beşiktaş, 83. dakikada altıncı golü buldu. Beşiktaş hızlı hücumda etkili paslaşmalar sonrası Murillo ile golü buldu. Panamalı bek, İlhan'ın pasında sağ ayakla ceza sahasında nefis bir gol vuruşuyla partiye katıldı.

FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ HATA YAPMADI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte Vincenzo Italiano'nun öğrencileri puanını 6'ya yükseltti. Çorum FK ise 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Çorum FK, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.