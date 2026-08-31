Amedspor, Trabzonspor'u 90'da devirdi - Son Dakika
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Amedspor, Trabzonspor'u 90'da devirdi

Amedspor, Trabzonspor\'u 90\'da devirdi
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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Amedspor, Trabzonspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 90. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Amedspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amedspor, 2-1 kazandı.

SALAH TRABZON'U ÖNE GEÇİRDİ

11. dakikada Muçi'nin pasında topla buluşan Muhammed Salah, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Amedspor, Trabzonspor'u 90'da devirdi

AMEDSPOR SKORA DENGEYİ GETİRDİ

45. dakikada Dia Saba'nın şutunda topun Melih'in eline çarptığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne'nin şutunda top kaleci Onana'dan döndü. Pozisyonu takip eden Sor, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

EV SAHİBİ EKİP ÖNE GEÇTİ

Amedspor, 90. dakikada 2-1 öne geçti. Ev sahibi ekipte topla buluşan Ballet topu içeri çevirdi. Savunmadan seken top Gift Orban’ın önünde kaldı ve golcü oyuncu topu ağlara gönderdi.

Amedspor, Trabzonspor'u 90'da devirdi

DİYARBAKIR'DA KAZANAN AMED

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Amedspor kazandı. Bu sonuçla birlikte Amedspor, 6 puana ulaştı. Trabzonspor ise 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Amedspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. 

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor, Trabzonspor'u 90'da devirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Abdullah Çelik Abdullah Çelik:
    Trabzonspor’u hamsi gibi tavada kızartıp çıtır çıtır yedik 41 8 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    tebrikler Amed spor ?????? 39 6 Yanıtla
  • Mardin4747. Mardin4747.:
    halel olsun Amed spor ?????? 37 7 Yanıtla
  • mossi mossi :
    valla helal olsun 35 7 Yanıtla
  • kocakercan39@gmail.com [email protected]:
    Yazıklar olsun Trabzon. 29 6 Yanıtla
    Azar Agen Azar Agen:
    Kin tutma tutma israile karşi yenilmedi 9 4
    VillaUmut VillaUmut:
    Azar Agen, yani temel amaçlar belli zaten, saçma sapan rollere hiç girmeyin boşuna :) 0 4
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