CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı - Son Dakika
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CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı

CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı
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Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin, "delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan 9 kişiden 8'i tahliye edildi. Dosyada tek tutuklu isim olarak Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek kaldı. Kurultaya ilişkin verilen mutlak butlan kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı olmuştu.

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği" iddialarına ilişkin açılan soruşturmada çarpıcı gelişme yaşandı. Tutuklanan 9 kişi ile ilgili gece yarısı karar çıktı.

SADECE AĞBABA'NIN ŞOFÖRÜ TUTUKLU KALDI

Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya ve Mehmet Ayıp Demirbüken hakkında tahliye kararı verildi. Dosyada tek tutuklu isim olarak Yeni Parti milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek kaldı.

NE OLMUŞTU?

CHP 38. Kurultayı'na yönelik yürütülen soruşturmada, "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet almak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" iddialarıyla geçtiğimiz mayıs ayında 13 kişi gözaltına alınmıştı.

23 Mayıs günü adliyeye sevk edilen Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Mehmet Ayıp Demirbülen tutuklanmıştı. Ayça Aypek Şenay, Gülhan Aydın, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

KILIÇDAROĞLU, GENEL BAŞKANLIĞA GERİ DÖNMÜŞTÜ

Kurultaya ilişkin mahkemeden mutlak butlan kararı çıkmıştı. Kararla birlikte Özgür Özel'in genel başkanlığı düşmüş, Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden CHP Genel Başkanı olmuştu.

Veli Ağbaba, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı - Son Dakika
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