CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı

Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya ve Mehmet Ayıp Demirbüken hakkında tahliye kararı verildi. Dosyada tek tutuklu isim olarak Yeni Parti milletvekili Veli Ağbaba 'nın şoförü Gaffar Çiçek kaldı.

Özgür Özel 'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği" iddialarına ilişkin açılan soruşturmada çarpıcı gelişme yaşandı. Tutuklanan 9 kişi ile ilgili gece yarısı karar çıktı.

NE OLMUŞTU?

CHP 38. Kurultayı'na yönelik yürütülen soruşturmada, "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet almak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" iddialarıyla geçtiğimiz mayıs ayında 13 kişi gözaltına alınmıştı.

23 Mayıs günü adliyeye sevk edilen Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Mehmet Ayıp Demirbülen tutuklanmıştı. Ayça Aypek Şenay, Gülhan Aydın, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

KILIÇDAROĞLU, GENEL BAŞKANLIĞA GERİ DÖNMÜŞTÜ

Kurultaya ilişkin mahkemeden mutlak butlan kararı çıkmıştı. Kararla birlikte Özgür Özel'in genel başkanlığı düşmüş, Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden CHP Genel Başkanı olmuştu.