Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı - Son Dakika
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Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

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Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor'un Diyarbakır'da karşılaşacağı mücadele öncesinde TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun geçmişte yaptığı açıklama yeniden hatırlandı. Hacıosmanoğlu'nun, "Hakemlere söyleyeceğim şey şu, eğer Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynuyorsa cüzi de olsa bir takdir hakkın varsa o takdir hakkını Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksın" sözleri maç öncesi dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, Diyarbakır'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun geçmiş yıllarda yaptığı bir açıklama dikkat çekti.

"TAKDİR HAKKINI DİYARBAKIRSPOR'DAN YANA KULLANACAKSIN"

Hacıosmanoğlu, geçmiş dönemde hakemlere ilişkin yaptığı açıklamada Trabzonspor ile Diyarbakırspor üzerinden dikkat çeken bir örnek vermişti.

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

Hacıosmanoğlu'nun o dönem kullandığı ifadeler şöyle:

"Hakemlere söyleyeceğim şey şu: Eğer Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynuyorsa cüzi de olsa bir takdir hakkın varsa o takdir hakkını Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksın."

YILLAR SONRA DİYARBAKIR'DA KRİTİK MAÇ

Hacıosmanoğlu'nun geçmişte Trabzonspor ve Diyarbakırspor üzerinden verdiği bu örnek, Amedspor ile Trabzonspor'un Diyarbakır'da karşılaşacak olması nedeniyle yeniden hatırlandı. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki mücadelede iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele edecek.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakırspor, Diyarbakırspor, Trabzonspor, Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • kaan deniz kaan deniz:
    Türk futbolu şu adamdan bir an önce kurtulmalıdır.. 21 2 Yanıtla
  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    Türk milletine ırkçılık yapılıyor. Göz göre göre hemde açıktan. 3 1 Yanıtla
  • oktay DENİZ oktay DENİZ:
    Burada vermiş olduğu mesajı anlayamamışsınız. Bu mesajı bugüne göre değil söylediği dönemdeki anlamına odaklanın. 0 1 Yanıtla
  • Mesut Kaya Mesut Kaya:
    bu açıklama adaletin değil ayrıcalığın teşvik edildiğini gösteriyor. takım ya da Renk önemli değil bir gün Adalet herkese lazım olacağından ayrıcalığın değil adaletin tavsiye edilmesi gerek 1 0 Yanıtla
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