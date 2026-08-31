Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi - Son Dakika
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Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
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Fenerbahçe'de performansı ve yaptığı bazı paylaşımlarla taraftarların tepkisini çeken Diego Carlos için ayrılık vakti geldi. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir yollarını ayırmak istediği 33 yaşındaki Brezilyalı stoper, Parma ile anlaşmaya vararak imza için İtalya'ya gitti. Fenerbahçe'nin bu transferden bonservis bedeli kazanması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de Diego Carlos dönemi sona ermek üzere. Sarı-lacivertli formayla ortaya koyduğu performans ve yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Brezilyalı savunmacı, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Uzun süredir yolların ayrılması beklenen Diego Carlos'un yeni adresi ise İtalya oldu.

PARMA İLE ANLAŞTI

İtalya Serie A ekiplerinden Parma, Diego Carlos ile anlaşmaya vardı. Transfer görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından tecrübeli stoper, işlemleri tamamlamak ve imzayı atmak üzere İtalya'ya gitti.

Gianluca Di Marzio'nun yayımladığı görüntülerde Carlos'un havalimanına geldiği anlar yer aldı. Son işlemlerin tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi

TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Diego Carlos'un Fenerbahçe macerası istediği gibi gitmedi. Brezilyalı savunmacı, sahadaki performansının yanı sıra yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle de sarı-lacivertli taraftarların tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı. Fenerbahçe'nin bir süredir yollarını ayırmaya çalıştığı Carlos'un Parma ile anlaşmasıyla birlikte beklenen ayrılık gerçekleşmek üzere.

BONSERVİS BEDELİ BEKLENMİYOR

Sarı-lacivertlilerin Diego Carlos'un Parma'ya transferinden herhangi bir bonservis bedeli kazanması beklenmiyor. Brezilyalı stoperin İtalya'daki işlemlerini tamamlamasının ardından Fenerbahçe ile yollarının resmen ayrılması bekleniyor.

11 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Fenerbahçe, Diego Carlos'u 2 sezon önce devre arasında Aston Villa'dan 11 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. 33 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezonu ise Serie A ekiplerinden Como'da kiralık olarak geçirmişti. Parma transferinin tamamlanmasıyla Diego Carlos'un sarı-lacivertli takımdaki dönemi sona erecek.

Fenerbahçe, İtalya, Parma, Diego, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi - Son Dakika

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