Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı: Az daha tüm birikimini kaptırıyordu

Adana'da jandarma ekipleri, otoyolda emniyet şeridinde bekleyen otomobildeki emekli öğretmen ve yanındaki eşinin, yabancı numaradan arayan kişiler tarafından dolandırılmaya çalışıldığını tespit etti. Telefonu kapatarak dolandırıcılığı önleyen jandarma ekibi, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

JANDARMANIN ŞÜPHESİ KURTARDI

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı otoyol jandarma ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda emniyet şeridinde bekleyen bir otomobili kontrol etmek için durdu. Ekipler, emekli öğretmen olduğu öğrenilen sürücünün cep telefonuyla konuştuğunu ve tedirgin olduğunu görünce durumdan şüphelendi.

DOLANDIRILMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Yapılan kontrolde yabancı bir numaradan arandığı belirlenen sürücünün dolandırılmaya çalışıldığı saptandı. Telefondaki şüphelilerin, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak emekli öğretmen ve eşini, terör örgütüyle bağlantılı oldukları bahanesiyle korkutarak para ve ziynet eşyalarını almaya çalıştıkları tespit edildi.

ŞİKAYET ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Cep telefonunu kapatarak dolandırıcılığı önleyen jandarma ekibi, mağdur çifti karakola götürdü. Emekli öğretmenin şikayeti üzerine şüphelilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.