Esenler’de kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüyen şüpheli kamerada - Son Dakika
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Esenler’de kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüyen şüpheli kamerada

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Esenler'de eşiyle tartışan adam, kendisini park halindeki kamyonetine kilitleyerek bıçakla vücudunun çeşitli yerlerine zarar verdi. Aracını olay yerindeki polislerin üzerine süren şahıs, kamyonetin lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçtan indirildiği sırada elindeki bıçakla polislerin üzerine yürüyen şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Esenler'de bir kişi önce kesici aletle kendisine zarar verdi, sonra kullandığı aracı polis ekiplerinin üzerine sürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAMYONETİ POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Olay, saat 10.30 sıralarında Menderes Mahallesi, Dörtyol Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, eşiyle tartışan F.K. (32), kendisini park halindeki kamyonetine kilitledi. Bir süre sonra yanındaki bıçakla kendisine zarar veren F.K.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracını olay yerindeki polis ekiplerinin üzerine süren F.K., kamyonetin lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçtan indirildiği sırada elindeki bıçakla polislerin üzerine yürüyen F.K., ekipler tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda kendini yaralayan F.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kendisine kesici alet ile zarar veren F.K.'nın kullandığı aracı polis ekiplerinin üzerine sürdüğü, polis ekiplerinin ise şüpheliyi kullandığı aracın lastiklerine ateş ederek durduğu anlar yer aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

"POLİSLERİN DUR İHTARINA UYMADI"

Olayın görgü tanığı Cemal Çapkan, "Kendini bıçakla doğradı. Polisler ona 'dur' dedi, ancak o durmadı. Arabaya binerek burada tur attı. Polislerin dur ihtarına uymadı. Polisler lastiklere ateş etmek zorunda kaldı. Olay yerine gelen akrabasını da dinlemedi. Polis camı kırarak adamı aldı. Ambulansla götürdüler" dedi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Esenler, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler’de kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüyen şüpheli kamerada - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
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