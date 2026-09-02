Ankara Sincan'da markette çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacaklarından vurularak yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir markette çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay saat 21.00 sıralarında Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Ş.A. ile H.P. arasında yaşanan tartışmanın ardından Ş.A. silahla HP.'yi bacaklarından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.P. Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken şüpheli Ş.A. ise polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.