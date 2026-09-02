Ankara Sincan'da markette çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacaklarından vurularak yaralandı
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir markette çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ş.A., tartıştığı H.P.'yi bacaklarından vurarak yaraladı. Sağlık ekipleri yaralıyı Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, şüpheli Ş.A. polis ekiplerince yakalandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, soruşturma sürüyor.
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir markette çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay saat 21.00 sıralarında Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Ş.A. ile H.P. arasında yaşanan tartışmanın ardından Ş.A. silahla HP.'yi bacaklarından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.P. Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken şüpheli Ş.A. ise polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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