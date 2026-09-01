Emine Erdoğan Bişkek'te Lider Eşleriyle Kırgız Kültürünü Tanıdı - Son Dakika
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Emine Erdoğan Bişkek'te Lider Eşleriyle Kırgız Kültürünü Tanıdı

Emine Erdoğan Bişkek\'te Lider Eşleriyle Kırgız Kültürünü Tanıdı
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Emine Erdoğan, Kırgızistan'da lider eşleriyle bir araya geldi. Kırgız kültürünü tanıtan etnik sergiyi gezdi, geleneksel konseri izledi ve Kırgız çocukların gösterilerini takip etti. Ziyaret, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova'nın lider eşleri için düzenlediği programa katıldı.

Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ile Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Bişkek'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Aygül Caparova'nın davetine katılmak için Ala Arça Enesai Devlet Konukevi'ne geçti.

Emine Erdoğan, konukevine gelişinde Aygül Caparova tarafından samimiyetle karşılandı.

Caparova'nın ev sahipliğindeki programda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi Peng Liyuan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva da yer aldı.

Program kapsamında, konukevinin parkında yürüyüş yapan lider eşleri, Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin, aralarında komuzun da olduğu Kırgızistan'a özgü enstrümanlarla verdiği konseri ilgiyle takip etti.

Burada aile fotoğrafı çektiren lider eşleri, daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi.

Kırgız kültürünü yakından tanıdılar

Kırgız kültürüne ait keçe işlemeleri, halı ve kilimler, el işçiliği ürünleri ve kumaşlar ile kıyafetleri yakından inceleyen lider eşleri, Kırgız kültüründe önemli yere sahip olan kartalları ve geleneksel av köpeği tayganları sevip fotoğraf çektirdi.

Lider eşleri, kendilerine refakat eden Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev'den sergilenen eserlere ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Enesai Kabulevi'ne geçen Emine Erdoğan ve diğer lider eşlerini Kırgız çocuklar kapıda karşılayarak kendilerine çiçek takdim etti.

Çocukların konserini takip ettiler

Lider eşleri, burada Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı öncülüğünde çocuk topluluklarının hazırladığı konseri ve halk danslarını izledi.

Konserde, Türkiye'den "Gülüm Benim" eserinin yanı sıra diğer lider eşlerinin ülkelerine ait eserler de seslendirildi.

Konser esnasında Emine Erdoğan'ın daha önceki Kırgızistan temaslarına ilişkin görseller alandaki ekrandan gösterildi.

Emine Erdoğan, Bişkek'teki programına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bişkek'te, Kırgızistan Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Aigul Zhaparova'nın ev sahipliğinde, lider eşleriyle birlikte Kırgızistan'a özgü el sanatlarından oluşan etnik sergiyi ziyaret ettik. Maharetli ellerde şekillenen her eseri yakından inceleyerek Kırgız kültürünün estetik anlayışını ve ustalığını yansıtan özgün örnekleri tanıdık. Programın devamında çocuk topluluklarının seslendirdiği birbirinden değerli ezgileri dinledik. Küçük yüreklerden yükselen melodiler, günümüze ayrı bir güzellik kattı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan Bişkek'te Lider Eşleriyle Kırgız Kültürünü Tanıdı - Son Dakika

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