KKTC'deki Gemi Kazasında Kayıp Kardeşler için Endişeli Bekleyiş - Son Dakika
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KKTC'deki Gemi Kazasında Kayıp Kardeşler için Endişeli Bekleyiş

KKTC\'deki Gemi Kazasında Kayıp Kardeşler için Endişeli Bekleyiş
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Girne açıklarında kaybolan Demir kardeşlerden hala haber alınamadı. Aile perişan halde.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarındaki gemi kazasında kaybolan 20 kişiden Mahmut (31) ve Mustafa Demir (33) kardeşlerin babası Ahmet Demir (62), "Biz burada bekleye bekleye ne dermanımız kaldı ne halimiz kaldı. Hepimiz perişan olduk" dedi.

TATİL İÇİN MEMLEKETLERİNE DÖNECEKLERDİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde oturan 2 çocuk babası Mustafa Demir ile kendisi gibi ahşap kalıp ustası olan kardeşi 2 çocuk babası Mahmut Demir, 3 ay önce çalışmak için KKTC'ye gitti. Eşi hamile olan Mustafa ile kardeşi Mahmut Demir, izin alıp, tatil için memleketlerine dönmek için dün Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisine bindi. 

KKTC'deki Gemi Kazasında Kayıp Kardeşler için Endişeli Bekleyiş
Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor

AİLENİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Geminin batması sonucu Demir kardeşler kayboldu. Kazanın üzerinden uzun süre geçmesine rağmen Demir kardeşlerden haber alamayan Reyhanlı'daki ailenin endişeli bekleyişi devam ediyor.

KKTC'deki Gemi Kazasında Kayıp Kardeşler için Endişeli Bekleyiş

ACILI BABANIN FERYADI KAHRETTİ

Kayıp kardeşlerin babası Ahmet Demir (62), çocuklarından gelecek haberi beklediklerini belirterek, "Çocuklarımın bulunmasını istiyorum. Bizim devletimiz uğraşıyor. Bir an önce bize haber vermelerini istiyorum. Biz burada bekleye bekleye ne dermanımız kaldı ne halimiz kaldı. Hepimiz perişan olduk" dedi.

KKTC'deki Gemi Kazasında Kayıp Kardeşler için Endişeli Bekleyiş

"DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"

Demir kardeşlerin ağabeyi Mehmet Demir (40), belirsizliğin aileyi yıprattığını ifade ederek, "Dayanacak gücümüz kalmadı. Hastanede, yoğun bakımda, hiçbir yerde iz yok. Bunlar nerede? Artık kabullendik, öldüler mi diye düşünüyoruz. Yetkililerden bir açıklama bekliyoruz" diye konuştu.

KKTC'deki Gemi Kazasında Kayıp Kardeşler için Endişeli Bekleyiş
Mustafa (solda) ve Mahmut (sağda) Demir kardeşler
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KKTC'deki Gemi Kazasında Kayıp Kardeşler için Endişeli Bekleyiş - Son Dakika

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