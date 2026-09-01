Gazeteci Şükran Soner yaşamını yitirdi

(ANKARA) - Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Şükran Soner, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Türk basınının duayen isimlerinden gazeteci-yazar, Şükran Soner, 80 yaşında hayatını kaybetti. Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı olan Soner, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet gazetesi, Soner'in cenaze törenine ilişkin ayrıntıları paylaşacağını açıkladı.

ŞÜKRAN SONER KİMDİR?

1946'da Kosova'da dünyaya gelen Soner, gazeteciliğe 1966'da Cumhuriyet gazetesinde muhabir olarak başladı. Meslek yaşamı boyunca başta emek olmak üzere eğitim ve toplumsal haklara ilişkin çok sayıda haber ve yazı kaleme alan Soner, İnsan Hakları Derneği, Ada Dostları Derneği, Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı gibi sosyal örgütlenmelerin kuruculuk ve yönetimlerinde çalıştı.

Meslek örgütleri içinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası üyeliğinin yanı sıra TGS'de yönetim organlarında da görev alan Soner, 1970'li yıllarda iki dönem TGS Genel Eğitim Sekreterliği yaptı. 1999 Genel Kurulu'nda yönetime yeniden girerek TGS Genel Başkan Vekili ve 2001 Genel Kurulu'nda TGS Genel Başkanı seçildi.