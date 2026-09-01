Milletvekili Cemal Enginyurt\'un danışmanı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İKİ SUÇTAN TUTUKLANDI

Tekinoğlu’nun, "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kara para aklamak" suçlarından tutuklandığı bildirildi.

CEMAL ENGİNYURT, HABERLER.COM'A KONUŞMUŞTU

Cemal Enginyurt, danışmanı Cem Tekinoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin Haberler.com'a konuşmuştu. Konuyla ilgili net bir bilgisi olmadığını belirten Enginyurt, "Haberlerden okudum. Benimle ilgili bir şey değil. Geçmişte olmuş bir şey anladığım kadarıyla" dedi.

"ESKİ VALİYE KADIN AYARLAMIŞ DİYORLAR"

Gözaltı kararı sonrası Cem Tekinoğlu ile birerbir iletişim kurmadığını söyleyen Enginyurt, Tekinoğlu'na yönelik suçlamaya ilişkin "Gülistan Doku olayındaki alay komutanıyla 40 defa görüşmüş, eski valiye kadın ayarlamış diyorlar" ifadelerini kullandı.

Cem Tekinoğlu

Enginyurt, son olarak "Sonuçta Meclis'e danışman olmak için MİT, emniyet, istihbarat araştırıyor. Dolayısıyla ben de bekliyorum, avukat gönderdik" ifadelerine yer verdi.

İSMİ GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINA KARIŞMIŞTI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında incelenen HTS kayıtlarında Cem Tekinoğlu’nun adı da yer almıştı.

Tekinoğlu, Gülistan’ın kaybolduğu dönemde Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevinde bulunuyordu.

HTS incelemesinde, aynı dönemde Tunceli İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı olan Ali Kahraman’ın kullandığı telefon ile Cem Tekinoğlu’nun telefonu arasında 17 Ocak 2019 ile 23 Temmuz 2024 tarihleri arasında 40 irtibat kaydı tespit edilmişti.

2025’ten bu yana Cemal Enginyurt’un danışmanı olarak görev yapan Tekinoğlu, Munzur Üniversitesi’nde kadın öğrencileri tehdit ederek para karşılığı cinsel ilişkiye zorladığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Söz konusu iddia üzerine Tekinoğlu hakkında Meclis’e soru önergesi de verilmişti.