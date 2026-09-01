Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu - Son Dakika
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Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakınlarının haber alamaması üzerine çilingirle girilen evde lokanta işletmecisi Berfin Zelal Kaya ile 5 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Mehmet Akkaya'nın cansız bedenleri bulundu. Akkaya'nın ruhsatsız tabancayla Kaya'yı başından vurarak katlettiği, ardından aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde dehşet gecesi. 30 yaşındaki Mehmet Akkaya, yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Berfin Zelal Kaya'yı (28) başından tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi 56’ncı Cadde üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İlçede lokanta işletmeciliği yapan Berfin Zelal Kaya’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EVE GİREN POLİS KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İhbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren emniyet güçleri, Berfin Zelal Kaya ile Mehmet Akkaya’yı başlarından vurulmuş halde yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

RUHSATSIZ TABANCAYLA DEHŞET SAÇTI

Olay yerinde yapılan incelemelerde, Mehmet Akkaya’nın yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Berfin Zelal Kaya'nın evine geldiği, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Kaya'yı başından vurarak katlettiği, ardından aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmasının ardından, talihsiz kadın ile katil zanlısının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • aykut koçak aykut koçak:
    zinanın adı olmuş aşk flört....sonrada böyle olaylar patlak vermeye başladı 4 2 Yanıtla
  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    Aykut haberi nerenle okudun? 0 2 Yanıtla
  • Ali Diye Biri Ali Diye Biri :
    Muğladayım. Bütün gün çoluk çocuk bu olayı konuşuyoruz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu - Son Dakika
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