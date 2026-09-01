Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Şanghay Zirvesi kapsamında Bişkek'te bir araya geldi. Görüşme öncesi iki lider basın mensuplarının karşısına geçti. Putin Türkiye için "Ayrıcalıklı ortak" ifadesini kullanırken, Erdoğan da "Akkuyu Santrali’nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Akkuyu açıldıktan sonra yeni santraller için de adım atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. 

Rus lider konuşmasında " Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri" derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Türk-Rus ilişkileri her zamankinden iyi. Akkuyu santrali bitsin açılışını yapalım diye bekliyoruz. Akkuyu ile yeni santraller de olacak. Bu hazırlıkların içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları; 

"Değerli Başkan’la bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi çok önemli buluyorum. Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye’deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya’dan gelen dostlar oluşturuyor. 

"BİTİM DÖNEMİNE GİRMİŞ VAZİYETTEYİZ"

Bunun yanında Sayın Başkan’ın az önce ifade ettiği gibi, bizim şu anda Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu Santrali’nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitsin, açılışını yapalım diyerek bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Nükleer Santrali’nin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var."

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı - Son Dakika
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