Karim Benzema futbola veda ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karim Benzema futbola veda ediyor

Karim Benzema futbola veda ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in efsane isimlerinden Karim Benzema'nın Al Hilal ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiği belirtildi. 38 yaşındaki Fransız yıldızın önünde iki seçenek bulunuyor. Benzema'nın ya Suudi Arabistan'da başka bir takımla anlaşacağı ya da aktif futbol kariyerine nokta koyacağı ifade edildi.

Real Madrid'de geçirdiği yıllarda dünya futbolunun en önemli golcüleri arasına giren Karim Benzema'nın kariyerinde kritik bir dönemece gelindi. Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Fransız yıldız, Al-Ittihad macerasının ardından şubat ayında Al Hilal'e transfer olmuştu.

AL HILAL İLE YOLLARINI AYIRDI

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Benzema, Al Hilal ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla ve hemen geçerli olacak şekilde sona erdirdi.

Karim Benzema futbola veda ediyor

38 yaşındaki yıldız, Al Hilal formasıyla çıktığı 13 resmi karşılaşmada 10 gol kaydetti. Benzema, yaşadığı fiziksel problemler nedeniyle ise düzenli olarak forma giymekte zorlandı.

ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Al Hilal'den ayrılan Benzema'nın geleceğiyle ilgili iki ihtimal bulunuyor. Fransız golcünün ilk seçeneğinin Suudi Arabistan'da üçüncü bir kulüple anlaşarak futbol hayatına devam etmek olduğu belirtildi.

Karim Benzema futbola veda ediyor

Diğer seçeneğin ise futbolseverleri üzecek cinsten olduğu ifade edildi. Benzema'nın yeni bir takımla anlaşmaması halinde aktif futbol kariyerine son vermeyi değerlendirdiği aktarıldı.

AVRUPA'YA DÖNÜŞ GÜNDEMDE DEĞİL

Benzema'nın kariyerine devam etme kararı alması halinde rotasının yine Suudi Arabistan olması bekleniyor. Fransız yıldız için Avrupa'ya geri dönüş seçeneğinin gündemde olmadığı belirtildi.

Böylece Real Madrid'de unutulmaz bir kariyere imza atan Benzema'nın futbol hayatına devam edip etmeyeceği vereceği son kararla netlik kazanacak.

Suudi Arabistan, Karim Benzema, Real Madrid, Al Hilal, Fransız, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karim Benzema futbola veda ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

17:13
Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
16:46
Arif Kocabıyık tutuklandı
Arif Kocabıyık tutuklandı
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı
16:42
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
16:29
Bir il bu olayı konuşuyor Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
16:06
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 17:29:12. #7.12#
SON DAKİKA: Karim Benzema futbola veda ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement