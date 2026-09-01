"İşte Türkiye" dedirten görüntü - Son Dakika
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"İşte Türkiye" dedirten görüntü

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Türkiye'nin tatil beldelerinden birinde kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Aynı koyda bir grup tatilci denizin keyfini çıkarırken, hemen yanlarındaki teknenin güvertesinde vatandaşların namaz kıldığı görüldü. Yan yana iki farklı anın yer aldığı görüntü, “İşte Türkiye” yorumlarını beraberinde getirdi.

Türkiye'nin tatil beldelerinden birinde kaydedilen bir video, "İşte Türkiye" dedirten çok özel bir tabloyu gözler önüne serdi. Aynı koy içerisinde bir yanda denizin tadını çıkaran tatilciler, diğer yanda teknede namaz kılan vatandaşlar aynı anda kameralara yansıdı.

BİR YANDA DENİZ KEYFİ, DİĞER YANDA İBADET

Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, turkuaz sularıyla dikkat çeken bir koyda demirlemiş tekneler ve çevresinde yüzen tatilciler yer alıyor. Suyun tadını çıkaran grubun hemen yanı başındaki bir teknenin güvertesinde ise ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar dikkat çekiyor.

"BİZİ BİZ YAPAN HOŞGÖRÜ"

Görüntüler, Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini, toplumsal saygısını ve farklılıkların nasıl bir zenginliğe dönüştüğünü simgeleyen bir sembol olarak yorumlandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, videoyu "İşte Türkiye'nin özeti", "Bizi biz yapan hoşgörü tam olarak bu" ve "Kimsenin kimseye karışmadığı muazzam bir tablo" gibi notlarla paylaşarak bu manzaraya övgü yağdırdı.

Türkiye, Tatil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'İşte Türkiye' dedirten görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    Keşke hepimiz namaz kılsak! ama sonuçta etnik bir sürü yapı var, önemli olan kılan kılmayana, kılmayanda kılana saygılı olsun. 4 1 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Ne alâka ! 2 3 Yanıtla
  • tuba kolyiğit tuba kolyiğit:
    tercihlerimizden sorumluyuz 3 0 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    olması gereken budur 2 1 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    laikliğin en güzel örneği işte daha ne 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: "İşte Türkiye" dedirten görüntü - Son Dakika
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