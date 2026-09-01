"İşte Türkiye" dedirten görüntü

Türkiye'nin tatil beldelerinden birinde kaydedilen bir video, "İşte Türkiye" dedirten çok özel bir tabloyu gözler önüne serdi. Aynı koy içerisinde bir yanda denizin tadını çıkaran tatilciler, diğer yanda teknede namaz kılan vatandaşlar aynı anda kameralara yansıdı.

BİR YANDA DENİZ KEYFİ, DİĞER YANDA İBADET

Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, turkuaz sularıyla dikkat çeken bir koyda demirlemiş tekneler ve çevresinde yüzen tatilciler yer alıyor. Suyun tadını çıkaran grubun hemen yanı başındaki bir teknenin güvertesinde ise ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar dikkat çekiyor.

"BİZİ BİZ YAPAN HOŞGÖRÜ"

Görüntüler, Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini, toplumsal saygısını ve farklılıkların nasıl bir zenginliğe dönüştüğünü simgeleyen bir sembol olarak yorumlandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, videoyu "İşte Türkiye'nin özeti", "Bizi biz yapan hoşgörü tam olarak bu" ve "Kimsenin kimseye karışmadığı muazzam bir tablo" gibi notlarla paylaşarak bu manzaraya övgü yağdırdı.